Durch Ölziehen kannst du auf einfache Weise deinen Körper entgiften. Diese wirksame Kur, die ursprünglich aus dem Ayurveda stammt, macht Saugen und Kauen von Öl zum wichtigsten Teil deiner Morgenroutine. Egal ob für die Mundhygiene, zur Vorbeugung von Krankheiten oder zur Aufnahme wertvoller Öl-Inhaltsstoffe: Ölziehen ist ein echter Geheimtipp für mehr Wohlbefinden. Finde heraus, ob dafür am besten Olivenöl, Kokosöl oder Sesamöl infrage kommt und lerne unter Anleitung, wie diese Methode funktioniert.

Entgiftung durch Ölziehen

Ölziehen, auch als Gandusha bekannt, ist Teil der ayurvedischen Morgenroutine Dinacharya. Generell spielt Öl im Ayurveda bei vielen Behandlungen (z.B. beim Stirnguss) und in der Ernährung eine tragende Rolle.

Die tägliche Reinigungszeremonie besteht traditionell aus Zungenschaben und Ölziehen. Die schlechte Nachricht für Nachteulen: Korrekt ausgeführt, sollte die Reinigung vor Sonnenaufgang erfolgen. Zumindest die indischen Yogis halten sich bis heute daran. Der entgiftenden Wirkung einer Ölziehkur kann die Sonne aber grundsätzlich nichts anhaben. Wesentlich wichtiger ist es, die Methode direkt nach dem Aufstehen nüchtern (nein, auch kein Glas Wasser davor trinken!) durchzuführen.

Nach Einnahme eines Esslöffels Öl ist längeres Schürfen und Saugen angesagt. Genauer gesagt, ist eine Dauer von 20 Minuten ideal. Aber Achtung: Wer die Methode bisher noch nie probiert hat, sollte das Öl zu Beginn nur einige wenige Minuten im Mund behalten. Wenn sich der Geschmack des Öls nach kurzer Zeit unangenehm verändert und Übelkeit auftritt, solltest du das Öl auf jeden Fall ausspucken. Du kannst danach aber problemlos eine neue, frische Portion zu dir nehmen und weitermachen.

Die Auswahl des richtigen Öls ist genauso wichtig, wie dessen Qualität. Wir empfehlen dir, es mit einem der vier folgenden Öle zu probieren:

Kokosöl

Olivenöl

Sesamöl

Sonnenblumenöl

Warum diese Öle? Sie sind kaltgepresst, daher mechanisch und ohne Einsatz von Zusätzen aus den Kernen extrahiert. „You are what you eat“ solltest du in diesem Fall wörtlich nehmen und unbedingt in qualitativ hochwertige Produkte investieren. Sesamöl ist übrigens in Indien das Mittel der Wahl, wo Ölziehen ja schon seit einigen tausend Jahren betrieben wird.

Gesundheitsfördernde Wirkung

Ölziehen kann, richtig und regelmäßig angewendet, in vielerlei Hinsicht zu deinem Wohlbefinden beitragen. Viele Menschen, die bereits Erfahrung mit Ölziehen bzw. Ölkauen gemacht haben, profitieren davon. In ihrer Eigenschaft als vorbeugende Heilmethode ist speziell die entgiftende Wirkung bei der Mundhygiene eine besondere:

Bakterien, die für Mundgeruch verantwortlich sind, werden reduziert

Hemmung der Kariesentstehung

Reduktion von Zahnfleischbluten (Gingivitis)

Zahnfleisch-Pflege inklusive Förderung der Durchblutung

Selteneres Vorkommen von trockenem Mund oder rissigen Lippen

Davon abgesehen, gibt es vielfältige, positive Auswirkungen auf den Organismus:

Toxische Stoffe werden gelöst und mit Ausspucken des Öls ausgeschieden

Verbesserung des Geschmacksempfindens (besonders interessant für Raucher)

Anregung des Appetits und Stärkung der Verdauungskraft (Agni)

Eindämmung von Migräne

Verbesserung des Hautbildes

Linderung von Menstruationsbeschwerden

Die Inhaltsstoffe hochwertiger Öle sind ein weiterer Pluspunkt des Ölziehens – diese werden über die Mundschleimhaut aufgenommen und versorgen deinen Körper.

Ein gewisser Dr. Fedor Karach ist übrigens dafür verantwortlich, dass Ölziehen im Westen eine Renaissance erlebt. In den 90er Jahren berichtete der Ukrainer von positiven Auswirkungen auf Arthritis und eine chronische Blutkrankheit.

Anleitung zum Ölziehen

Du kennst die Wirkung, du weißt welche Öle in Frage kommen – jetzt fehlt nur noch die Schritt für Schritt Anleitung zum Ölziehen.

Es ist früh am Morgen – du wachst auf und dein erster Weg führt dich nüchtern zum Öl deiner Wahl (zur Erinnerung: Kokosöl, Olivenöl, Sesamöl oder Sonnenblumenöl) Zähneputzen? Später! Optional: Du nimmst vorab deinen Zungenschaber zur Hand und führst die vollständige ayurvedische Morgenroutine durch (Dinacharya). Ausspülen! Du nimmst einen Esslöffel Öl in den Mund – das Ölziehen (Gandusha) beginnt. Das Öl ist immer in Bewegung. Du darfst schlimme Geräusche machen und schlürfen. Es soll aber nicht anstregend für dich sein. Wenn das Öl für dich als Anfänger schon nach kurzer Zeit einen eigenartigen Geschmack bekommt, spuck es aus und nimm frisches Öl. Die 20 Minuten sind um und das Öl hat in deinem Mund eine dünnflüssige Konsistenz bekommen. Beim Ausspucken merkst du zudem, dass es weißlich geworden ist. Spuck das Öl NICHT in das Waschbecken sondern in ein saugfähiges Taschentuch, das du später in den Müll wirfst. So vermeidest du Giftstoffe im Wasser. Ausspülen, ausspülen, ausspülen (warmes Wasser ist dafür ideal).

Du kannst dir den Ablauf auch in diesem Video ansehen:

Häufige Fragen

Ist Ölziehen mit Kokosöl gut für die Zähne?

Kokosöl gilt ganz allgemein als sehr wertvolles Nahrungsmittel. Durch die enthaltene Laurinsäure ist es besonders wirksam gegen Bakterien und in seiner Eigenschafft als kalt gepresstes Öl gut für Ölziehen geeignet.

In einer 2012 veröffentlichten Studie erbrachten irische Wissenschaftler den Beweis, dass Kokosöl im Mund zwar schädliche Erreger abtötet aber keine positiven Keime. Es ist daher legitim zu sagen, Kokosöl ist gut für die Zähne.

Kann ich Zähne putzen durch Ölziehen ersetzen?

Nein! Ölziehen ist lediglich eine Ergänzung deiner Morgenroutine. Das Zähneputzen wird, trotz positiver Auswirkungen der Ölkur auf die Mundhygiene, nicht ersetzt.

Soll ich mit Amalgam Plomben eine Ölziehkur machen?

Amalgam enthält Quecksilber. Dieses könnte durch eine Ölziehkur aus den Plomben gelöst werden. Aus diesem Grund ist bei Vorhandensein eher vom Ölziehen abzuraten. Selbiges gilt übrigens für das Kauen von Kaugummi.

Kann ich auch am Abend Ölziehen?

Am Abend hat Ölziehen nicht die selbe Wirkung wie nüchtern am Morgen. Deine Gesundheit förderst du optimal, wenn du die Kur als fixe Routine am Morgen etablierst.

Hat Ölziehen Nebenwirkungen?

Ölziehen schmeckt zu Beginn sehr ungewohnt, manche Menschen würden es als „eklig“ beschreiben. Dieses Gefühl verschwindet mit der Zeit. Davon abgesehen gibt es keine bekannten Nebenwirkungen.