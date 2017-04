Superfood: Selbst gemachtes Granola Müsli

Mit diesem Frühstück kommst du morgens leichter aus den Federn! Selbst gemachtes Granola Müsli ist nicht nur gesund, sondern auch ein echter Genuss. An Müsli aus dem Supermarkt ist da nicht mehr zu denken.Hast du schon mal die Verpackungsrückseite deines Knuspermüslis genauer unter die Lupe genommen? Gut und gerne verstecken sich – selbst im gesund wirkenden Bio-Müsli – viel zu viel Zucker, Palmfett und andere Dinge, die dein Körper nicht braucht. Da hilft nur eines: selber machen! In Amerika ist selbst gemachtes Granola Müsli schon lange ein Hit und weit verbreitet. Mit griechischem Joghurt und frischen Beeren angereichert gehört es neben Bagels und Waffeln zu den beliebtesten Frühstücksmahlzeiten. Kein Wunder, schließlich schmeckt es wie der wahr gewordene American Dream.

Was ist Granola?

Granola ist eine Müslivariante, die im Gegensatz zum industriellen Knuspermüsli auf Kristallzucker verzichtet. Statt der Zuckerklumpen setzt die selbst gemachte Version auf volles Korn und alternativen Zuckerersatz wie Honig und holt sich den besonderen Geschmack über leckere Gewürze.

Was die Zutaten betrifft, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die meisten Granola Mischungen enthalten Haferflocken als Basis (ca. 1/2 bis 3/4 der Gesamtmenge) sowie verschiedene Nüsse, Kerne und Samen. Besonders lecker finde ich Mandeln, Walnüsse, Cashewnüsse, Sonnenblumen- und Kürbiskerne, Chia Samen oder Kokosflocken. Auch Gewürze wie Vanille und Zimt dürfen nicht fehlen. Hier eine besonders leckere Müslimischung:

Granola mit Vanille und Zimt

50 g Sonnenblumenkerne

50 g Kürbiskerne

150 g Dinkel- oder Haferflocken

50 g gehobelte Mandeln

30 g Kokosöl

1 Msp. gemahlene Vanille

1 TL Zimt

Und so geht’s:

Heize den Ofen auf 140°C Umluft vor. Vermische in einer großen Schüssel die Sonnenblumen- und Kürbiskerne mit den Mandeln und den Flocken. Nun flüssiges Kokosöl mit der Vanille und dem Zimt vermengen. Lasse das Ganze ein paar Minuten stehen, bevor du es mit dem Flockenmix vermischt. Verteile dann das Granola auf einem Blech mit Backpapier und backe es für 20 bis 25 Minuten im Ofen. Rühre immer wieder mal um und achte darauf, dass dein Müsli nicht anbrennt und gleichmäßig braun wird.

Nachdem das Granola Müsli vollständig ausgekühlt ist, kannst du noch Chia Samen und Trockenfrüchte wie Rosinen oder Cranberries dazugeben. In einem gut verschließbaren Behälter aufbewahren und in den nächsten 2 Wochen aufessen – solange hält nämlich (in der Theorie) dein selbst gemachtes Knuspermüsli. In der Praxis wirst du es so lecker finden, dass es binnen weniger Tage verputzt ist.

Gesünder geht’s nicht – Frühstücken mit gutem Gewissen

Damit dein Müsli am Morgen noch besser schmeckt, hier ein paar ausgewählte Fakten zu den Zutaten:

Sonnenblumenkerne enthalten Vitamin E und neutralisieren freie Radikale.

Kürbiskerne versorgen dich mit wertvollen Proteinen, Phosphor, Magnesium, Zink, Eisen, B-Vitaminen und und und…

Chia Samen sind dafür bekannt den Insulinhaushalt zu regulieren und sättigen dich lang anhaltend.

Die basisch wirkenden Mandeln liefern deinem Körper Magnesium, Vitamin E sowie B und sind ein wahrer Boost für dein Immunsystem.

Vollkornflocken sättigen langfristig da sie viele Ballaststoffe enthalten.

Natives Kokosöl vermindert den Cholesterinwert, hilft Diabetes in Schach zu halten und soll Herzkrankheiten vorbeugen.

Zimt hilft dabei, den Blutzuckerspiegel auf einem gleichmäßigen Level zu halten

Wir wünschen dir einen guten Start in den Tag!