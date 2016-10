Zalando loves Yoga – gewinne eine Reise nach L.A.

Ich liebe Yoga – und seit kurzem auch Zalando! Dort findet man nämlich nun einen Yoga Guide, der Yoga-Neulinge aber auch fortgeschrittene Yogis inspirieren soll: mit tollen Videos, Interviews mit europäischen YogalehrerInnen, Ernährungstipps und natürlich dem richtigen Yogalook! Bis 9. Oktober kannst du bei einem Instagram-Gewinnspiel zudem eine Reise nach L.A. sowie weitere lecker-schmecker Preise gewinnen.

Gekommen um zu bleiben! Keine 100 Jahre nachdem Swami Vishnudevananda Yoga in den Westen brachte, ist Yoga bei vielen Menschen im Alltag angekommen. Den Spagat zwischen alter Tradition und Moderne hat die indische Bewegungslehre wohl deshalb so gut gemeistert, weil sein Wissen zeitlos ist. Yoga ist so vielfältig und gerade Neulinge finden sich deshalb nur schwer im Yoga-Dschungel zurecht:

Was brauche ich für meine erste Yoga-Stunde,

welcher Yoga-Stil ist der richtige für mich,

wo finde ich ein Studio in meiner Nähe?

Das Online-Portal Zalando hat mit seinem Yoga-Guide ein umfangreiches Portal unter dem Motto „We love Yoga“ geschaffen und gibt Antworten auf diese Fragen.

Der Zalando Yoga-Guide

Durch die unterschiedlichsten Trendthemen kann man sich am Zalando Yoga-Guide durchklicken und inspirieren lassen. So bezaubern die Yoga-Videos der Bloggerin und Yogalehrerin Annie Clarke aus London. Verschiedene Yoga-Sequenzen bringen zum Schwitzen, kräftigen den Körper oder entspannen nach einem langen Tag. Ebenfalls top sind die Interviews mit europäischen Yoga-Persönlichkeiten wie der lieben JuYogi aus Graz. Zudem beraten namhafte Yoga-Experten wie Patrick Broome (u.a. Yogalehrer der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft), worauf man als Yoga-Beginner achten sollte. Und weil auch Yogis textilverliebt sind, darf natürlich die Rubrik „Fashion meets Yoga“ nicht fehlen.

Mitmachen & GEWINNEN: von der Reise nach L.A. bis zum Superfood Set

Im Zeitraum vom 17. September bis 9. Oktober kannst du mit Zalando und airberlin eine Reise nach L.A. gewinnen. Naben dem Überflieger-Hauptgewinn in die Stadt der Engel, gibt es weitere praktische und leckere Preise.

Welche dieser 10 Posen machst du am Liebsten?

Einfach ein Bild deiner liebsten Yoga-Position mit #zalandolovesyoga auf Instagram posten. Mehr Informationen zum Gewinnspiel auf www.zalando.at/yoga-pose

1. PREIS: 1 X 1 REISE NACH L.A. MIT AIRBERLIN

Los Angeles ist das Mekka der Fitness-Bewegung. Air Berlin bringt dich und eine Person Deiner Wahl genau dorthin! Was inkludiert ist:

Hin- und Rückflug

6 Übernachtungen im W Los Angeles – West Beverly Hills

2 Yogastunden

2. PREIS: 10 X 1 JAHRESABO VON YOGAIA

Yogaia ist die Antwort für alle, die Yoga zeitlich flexibel üben wollen. Es ist das erste Live Online Studio mit über 100 neuen Yoga-Kursen pro Woche. Egal wann und wo – auf allen Geräten verfügbar.

3. PREIS: 5 X 1 ABO VON PUKKA

It’s Tea Time! Erlebe und genieße das gesamte Pukka-Sortiment mit allen 38 Bio-Kräutertees. Alle Zutaten sind zu 100% ökologisch und aus ethischer Herkunft.

4. PREIS: 5 X 1 SET VON YOUR SUPERFOODS

Ob in Smoothies, Puddings oder Salaten: die Superfood-Mixe liefern eine Extra-Portion an Vitaminen und Mineralien. Starte jetzt ein gesünderes Lebend mit einem Set aus verschiedenen Kombinationen.