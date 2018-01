Wie fit bin ich? Diese Frage ist für viele Menschen schwer zu beantworten. Und die Antwort müsste für uns Bürohengste und Couchpotatoes leider allzu häufig lauten: Überhaupt nicht fit. Dabei trägt jeder zusätzliche Schritt zu unserem Wohlbefinden bei. Wir verraten dir in 5 wirksamen Tipps, wie du dich im Alltag mehr bewegst und dadurch fitter, wacher und glücklicher fühlst.

In einem Büro zu arbeiten bedeutet, im Durchschnitt 11 Stunden täglich in sitzender Haltung verbringen. Auf ein ganzes Leben summiert ergeben sich so über neun Jahre ohne Bewegung. Selbst Kinder sitzen neun Stunden pro Tag.

Dass unser Körper dafür nicht gebaut ist, zeigt eine Studie des Pennington Biomedical Research Center aus Louisiana/USA. Dort verglichen Forscher die Lebenserwartung von 17.000 Personen und kamen zu dem Schluss, dass

Männer, die mehr als sechs Stunden pro Tag sitzen, eine 20 Prozent höhere Sterberate haben, als Geschlechtsgenossen, die dies nur maximal drei Stunden täglich machten und

haben, als Geschlechtsgenossen, die dies nur maximal drei Stunden täglich machten und Frauen in dieser Statistik sogar eine 40 Prozent höhere Sterberate aufweisen.

Wir wollen aber jetzt nicht den Teufel an die Wand malen – natürlich spielen da auch andere Faktoren wie Ernährung, genetische Voraussetzungen und Lebenswandel eine Rolle. Aber selbst wenn es um das tägliche Wohlbefinden geht, sind Rückenschmerzen, Verspannungen oder Erkrankungen im Muskel- und Skelettbereich unangenehm. Und vermeidbar.

Denn was den meisten Menschen fehlt, ist der Ausgleich. Wer viel sitzt, muss sich auch viel bewegen. Wenn du aber eher zu „Sport ist Mord“ Gruppe gehörst und die Sportübertragung im TV Aufregung genug für dich ist, dann ist das leichter gesagt als getan.

Wer Schwierigkeiten hat motiviert zu bleiben, dem empfehlen wir, sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen oder bei einem Gesundheitsprogramm mitzumachen. Generali hat mit seinem Vitality Programm ein umfangreiches Gesundheits- und Belohnungsprogramm entwickelt.

Mit der dazugehörigen App bleibst du nicht nur motiviert, sondern bekommst auch Vergünstigungen und Partnerprämien. Und das für jeden Schritt, den du mit deinem Smartphone aufzeichnest. Wenn du unsere 5 Tipps für mehr Bewegung beherzigst, sammelst du mehr Punkte und tust etwas für deine Gesundheit. Im Selbsttest wird übrigens auch die Frage beantwortet, wie fit du wirklich bist.

5 Tipps für mehr Bewegung im Alltag

Eins vorneweg: Fitness ist nur eine Komponente für einen gesunden Lebenswandel. Wenig(er) Stress, eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Gesundheits-Checks gehören genauso dazu!

Hier unsere 5 Tipps (lies genau – da ist schon eine Playlist für mehr Bewegung inkludiert):

I want to ride my bicycle: Wenn du in Reichweite deines Arbeitsplatzes (Schule, Uni und andere Institutionen sind auch erlaubt) wohnst, dann lass doch das Auto zukünftig in der Garage stehen. So kommst du erfrischt zur Arbeit, belebst deinen Kreislauf, stärkst dein Immunsystem… – und wirst ganz nebenbei fitter. Stairway to Heaven: Led Zeppelin hat seine Finger trainiert, du solltest deine Beinmuskulatur auffrischen. Egal ob zu Hause oder am Arbeitsplatz – nimm doch in Zukunft einfach die Treppe. I want to break free: Mach Pausen! Speziell fleissige Bildschirmarbeiter sollten die Gelegenheit nutzen und sich einmal in der Stunde strecken, dehnen und die Füße vertreten. Noch besser ist ein kleiner Spaziergang in der Mittagspause. Splish Splash: Hausarbeit gehört zu den effektivsten privaten Bewegungsprogrammen und hat einen angenehmen Nebeneffekt: Bad, Wohnzimmer und Küche glänzen anschließend wie neu. Cool for Cats: Was Katzen können, kannst du schon lange. Am morgen nach dem Aufstehen, solltest erstmal deine verkürzten Muskeln dehnen, dich räkeln und strecken. Übrigens: Eine Yogapraxis am Morgen wirkt echte Wunder!

Was sind eure besten Tipps für mehr Bewegung? Wir freuen uns auf eure Kommentare!

Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit mit dem Vitality Programm von Generali. Unsere Meinung bleibt wie immer unsere eigene.