Eine einmal gerissene Bandscheibenwand verursacht unerträgliche Beschwerden mit entsprechend starken Bewegungseinschränkungen. Nicht jeder Bandscheibenvorfall muss operiert, jedoch jeder durch angepasste Bewegung gelindert werden. Sitz- und Schlafmöbel sowie im Büro Aktivmöbel lindern die schlimmsten Symptome und entlasten die Bandscheibe langfristig. Eine angemessene Haltung erlernen Betroffene in einer Physiotherapie.

Sitz- und Polstermöbel zur Entlastung der Bandscheiben

Bandscheibenprobleme sind ein typisches Beschwerdebild in unserer bewegungsarmen Zeit. Selbst in Bewegung sind die Bewegungsabläufe einseitig. Gegen Verspannungsschmerz und ein Verschieben des ohnehin eingerissenen Bandscheibenrings hilft vor allem bequemes, gestütztes Sitzen, beispielsweise in einem Sessel von Vidaxl.at mit ergonomisch gepolstertem Bereich der unteren Rückenpartie. Hilfreich sind ebenfalls solche Sessel, die sich elektrisch in ihrer Position verändern lassen. Dazu gehören TV- und Relaxsessel. Sofas zur Bandscheibenentlastung haben entweder ergonomisch die Lendenstütze eingearbeitet oder sind mit einem entsprechenden Stützkissen ausgestattet.

Bewegungsideen gegen Bandscheibenprobleme im Sitzen und Liegen

Nach der TCM beginnen Bandscheibenprobleme bereits durch Verknotungen im umliegenden Bindegewebe. Bei einer defekten Bandscheibe drückt diese von innen auf die Wirbelnerven und von außen der Gewebeknoten (auch therapeutischer Puls genannt) auf die defekte Stelle. Durch Dehnen oder bestimmte Punktmassagen durch Akupressur werden nach chinesischer Ansicht die Meridianpunkte stimuliert, Verspannungen gelöst und die Durchblutung verbessert. Im Liegen ausgeführte Druckmassagen fördern gleichzeitig die Durchblutung und verbessern somit die Ströme in allen Körperregionen.

Schlafmöbel für beschwerdefreihe Nachtruhe

Ein Lattenrost für entspanntes Liegen bei Bandscheibenproblemen muss stabil sein und hat vorzugsweise in der Körpermitte eine leichte Wölbung nach oben. Darauf liegen Matratzen mit vielen beweglichen Druckpunkten. Durch die gezielte Auswahl von Betten und Bettgestellen, die den Rücken unterstützen, werden neben der überlasteten Bandscheibe auch alle Gelenke im Schlaf entlastet. Haltungsschonende Bettgestelle sind beispielsweise Boxspringbetten. Allerdings sollte eine weiche Matratze mit einem festeren Topper ausgestattet werden. Denn Eindrücken in den Untergrund soll bei Bandscheibenbeschwerden nur gering erfolgen, um tatsächlich bis zum Morgen eine Entlastung zu gewährleisten. Auf diese Weise lassen sich Probleme beim Ein- und Durchschlafen besser verhindern.

Wohltuende Accessoires für Wohn- und Terrassenmöbel

Stühle für Esszimmer, Küche oder Diele werden auch für gesunde Personen mit einer stützenden Wölbung im Bereich der unteren Bandscheiben angeboten. Dünne Polster mit fester Füllung bieten gleichzeitig Sitzkomfort und garantierte Entspannung für die Bänder, Muskeln und Knochen im Bandscheibenbereiche. Terrassenliegen sind prima für das Mittagsschläfchen im Sommer. Allerdings kennen viele Betroffene das anschließende Aufstehproblem. Statt auf einer komplett flachen Liege mit verstellbarem Kopfteil sollten Terrassenmöbel mit einem festen Polster anstelle der üblichen Gartenmöbel-Polster belegt werden.

Bandscheibenunfreundliche Arbeitsplätze

Bewegung schmerzt anfänglich, wenn ohnehin Bandscheibenprobleme vorhanden sind. Allerdings empfiehlt sich ständig wechselnde Bewegung als natürliches Schmerzmittel. Viele Büros sind deshalb mit Aktivarbeitsplätzen zum wahlweisen Sitzen oder Stehen ausgestattet. Mit etwas Gewöhnung ist das stehende Arbeiten an Akten und Laptop sogar für den Kreislauf förderlich. Die ansonsten unterforderte Wadenmuskulatur trägt gleichzeitig zur Fettverbrennung bei. Die einseitig belasteten Bandscheiben können sich in der aufrechten Haltung von der Quetschposition wieder entspannen. Bei erneutem Hinsetzen bleiben die Beschwerden schwächer.

Fazit: Beschwerden der Bandscheibe schränken die Beweglichkeit Betroffener schmerzvoll ein. Entlastende Sitz- und Polstermöbel sowie angepasste Betten und Matratzen verschaffen Erleichterung. Langfristig wirkt sich ein Wechsel aus Sitzen, Stehen und Gehen günstig auf den Verlauf einer Bandscheibenproblematik aus.