Die Füße sind ein wichtiger Teil unseres Körpers. Leider wird ihnen jedoch häufig zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Macht man sich einmal bewusst, dass sie uns den ganzen Tag über tragen, wird klar, wie viel Arbeit sie leisten.

Die Fußgesundheit wirkt sich auch auf unser Allgemeinbefinden aus. Leidest du häufig unter Fußschmerzen, wirst du weniger Freude am Laufen haben. Dies wiederum kann zu einem Mangel an Bewegung führen.

In diesem Artikel verraten wir dir hilfreiche Tipps, mit denen du deine Fußgesundheit aufrechterhalten kannst.

Passendes Schuhwerk tragen

Kaum etwas ist für die Fußgesundheit so wichtig wie das passende Schuhwerk. Dieses sollte perfekt sitzen und der Passform der Füße entsprechen. Am besten ist es, wenn man die Möglichkeit hat, einen Schuh vor dem Kauf anzuprobieren. Dann sollte man eine Weile damit umhergehen und prüfen, ob der Schuh irgendwo drückt. Zusätzlich lassen sich passende Einlagen online erwerben.

Bemerkst du gleich am Anfang, dass die neuen Schuhe unbequem sind, solltest du sie lieber im Regal stehen lassen und dich weiter umschauen. Heutzutage gibt es viele Schuhe, die sowohl optisch schön als auch bequem sind. Ein Schuh sollte nach vorn hin etwa einen großen Daumen breiter sein als dein Fuß. Das kannst du in einem Schuhgeschäft problemlos selbst abmessen.

Auch die Qualität von Schuhen ist ein nicht zu unterschätzendes Kriterium bei der Wahl. Hochwertige Schuhe sind häufig aus Leder oder Kunstleder. Diese Materialien sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und den notwendigen Komfort. Achte auch auf die Verarbeitung des Schuhs. Befinden sich irgendwo lose Fäden oder beginnt sich die Sohle schon leicht abzulösen? Das sind Anzeichen für Schuhwerk von minderer Qualität.

Sohle und Einlagen

Bei einem guten Schuhwerk muss vor allem die Sohle überzeugen – schließlich ist sie der Teil des Schuhs, auf dem wir die ganze Zeit über laufen. Eine Schuhsohle darf nicht zu steif sein, damit der Fuß gut auf dem Boden abrollen kann.

Einlagen unterstützen deine Füße zusätzlich. Sie geben mehr Halt in den Schuhen und sorgen für ein sicheres Gefühl beim Gehen. Einlagen können in verschiedene Kategorien unterteilt werden: nach Schuhtypen, Beschwerdemustern, Sportarten oder Fußtypen. Lass dich am besten individuell beraten, um herauszufinden, welche Einlagen deinen Füßen guttun.

Fußgesundheit aktiv fördern

Neben dem Tragen von hochwertigem Schuhwerk kannst du auch aktiv zum Wohlbefinden deiner Füße beitragen. Besonders nach einem langen Lauf oder ausgiebiger sportlicher Betätigung verdienen deine Füße Aufmerksamkeit und Verwöhnung.

Versuche es doch einmal mit den folgenden Tipps:

Fußpflege: Setze dafür Öle, einen Hornhauthobel und etwas Nagellack ein. Verwöhne deine Füße ganz nach deinen eigenen Bedürfnissen. Für Belüftung sorgen: Belüftung begünstigt ein gutes Fußklima. Setze deswegen auf atmungsaktive Materialien bei Schuhen, besonders in heißen Sommermonaten. Barfußgehen: Durch das Laufen ohne Schuhe werden die Füße optimal belüftet. Außerdem beugt es Fehlstellungen und Druckstellen im Fußbereich vor. Fußbäder: Ein ausgiebiges Fußbad wirkt entspannend, löst Hornhaut und lindert Schmerzen. Dafür sollten Badezusätze verwendet werden, die eine solche Wirkung positiv unterstützen. Fußgymnastik und Yoga: Übungen wie der Einbeinstand, das Zehenkrallen, Gehen auf der Innen- oder Außenkante, Zehenspreizen oder der Fersenheber sind effektive Möglichkeiten, um die Füße zu stärken.

Fazit – gesunde Füße durch passendes Schuhwerk, Einlagen und aktive Fußpflege

Die Füße tragen uns durch den Tag und benötigen dementsprechend viel Aufmerksamkeit. Nur mit gesunden Füßen wirst du dich beim Laufen richtig wohlfühlen. Achte deswegen auf das passende Schuhwerk und ergänze es gegebenenfalls mit den passenden Einlagen. So können deine Füße besseren Halt finden und rutschen nicht in den Schuhen herum.

Nach einem langen Marsch oder sportlicher Betätigung solltest du deinen Füßen ausgiebige Ruhepausen gönnen. Unterstützend dazu kannst du ihnen ein pflegendes Bad einlassen oder sie durch Gymnastikübungen stärken.