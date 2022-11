Den Wunsch abzunehmen gibt es bereits seit vielen Jahrzehnten. Unzählige Diäten und neuartige Versuche wurden dabei zum Trend und verschwanden irgendwann wieder. Der Wunsch bestand dabei vor allem darin, möglichst schnell abzunehmen. Doch wer gesund und nachhaltig abnehmen möchte, der sollte sich Zeit nehmen. Das Abnehmen kann genussvoll sein und sogar Spaß machen. Im Vergleich zu Crash Diäten sollte lieber auf eine langfristige Änderung des Essverhaltens gesetzt werden, um eine ausreichende Energie- und Nährstoffzufuhr zu sichern und einen Jojo-Effekt zu verhindern. Im Folgenden erklären wir, wie das gelingt.

Abnehmen in kleinen Schritten, ganz ohne Hunger

Die meisten Menschen verbinden mit dem Abnehmen vor allem einen Verzicht auf die Lieblingsspeisen und ein andauerndes Hungergefühl. Dieser Glaube hemmt und macht wenig Lust auf eine Diät. Wer es jedoch langsam und gesund angeht, der kann sich das ersparen. So kann man auf geeignete Lebensmittel setzen und sich angenehm satt essen. Dadurch lässt sich vermeiden, dass man nach kurzer Zeit aufgrund der Ernährungsweise unzufrieden ist und die Diät wieder abbricht.

Weitere Informationen findest du dazu unter https://www.lifestyle-kur.de/. Auf der Grundlage eines ganzheitlichen und innovativen Konzeptes wird eine individuelle Diät erstellt und du erhältst ein ganz neues Lebensgefühl. Eine Diät sollte dabei nicht über Qual und Frust funktionieren, sondern die Freude am Essen erhalten oder sogar steigern.

Gründe, Gewicht zu reduzieren

Zu Beginn sollte man sich immer im Klaren darüber sein, warum man abnehmen möchte. Hier gilt es individuelle Ziele zu stecken und vor allem die inneren Aspekte zu beachten. So mindert ein geringeres Gewicht das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden, das Risiko für Diabetes Typ zwei und verschafft ein besseres Körpergefühl. Definiere ganz klar, bis wann du wie viel Gewicht verlieren möchtest und plane realistisch. Experten empfehlen einen Gewichtsverlust von einem halben bis zu 1 kg pro Woche, dementsprechend 2 bis 4 kg pro Monat.

Die Ernährung sollte dabei vollwertig und ausgewogen sein. Sie besteht aus Gemüse, Hülsenfrüchten, Obst, Vollkornprodukten, fettarmen Milchprodukten, etwas magerem Fleisch, Fisch und gesunden Fetten. Koche dabei am besten selbst, um zu wissen, welche Zutaten sich in den Gerichten befinden. Die Speisen sollten frisch, ballaststoffreich und möglichst natürlich sein. Steigere deine Wertschätzung für Lebensmittel und bekomme ein Gefühl dafür.

Gesund abnehmen mit weniger Kalorien

Wer abnehmen möchte, der muss unweigerlich weniger Kalorien aufnehmen, als verbraucht werden. Das ist gleichzeitig auch die größte Herausforderung. Um kontinuierlich und gesund abzunehmen, wird ein Defizit von circa 500 bis 800 Kalorien empfohlen. Dazu gilt es zunächst das individuelle Essverhalten zu begutachten: Notiere einige Tage, was verzehrt und getrunken wird.

Wie oft isst du, wie groß sind die Portionen und wie viel ist du von einzelnen Lebensmitteln? Berechne zusätzlich den eigenen Energiebedarf. So ist es ganz gezielt möglich, ungünstige Lebensmittel oder übermäßige Mengen als Auslöser für das Übergewicht zu entlarven und zu erkennen, an welchen Stellen man etwas verbessern kann. Das Bewusstmachen der Essgewohnheiten ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Wunschgewicht.

Qualität statt Menge

Doch nicht nur die Menge, vor allem die Qualität der Lebensmittel ist entscheidend. Setze auf frische Zutaten, regionales Gemüse sowie Varianten aus Vollkorn. Auch Eiweißquellen sind wichtig. Greife beim Fleisch auf fettarme Produkte zurück, somit können oftmals die gleichen Lebensmittel gegessen werden, es werden jedoch weniger Kalorien aufgenommen. Ebenso wichtig sind gesunde Fette, Pflanzenöl für die kalte Küche oder raffinierte Öle für die heiße Küche. Koche kleine Portionen, um Kalorienüberschüsse zu vermeiden. So können die Kalorien reduziert werden und du befindest dich am Ende des Tages in einem Defizit, welches Schritt für Schritt zu einer Gewichtsreduktion führt.