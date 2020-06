Viele Eltern von Babys oder kleinen Kindern kennen sie nur zu gut: Die Mittelohrentzündung (Otitis Media). Doch gerade bei den Kleinen möchte man vielleicht auf starke Medikamente verzichten, oder die Therapie auf natürliche Weise begleiten. Diese 5 bewährten Hausmittel lindern die Ohrenschmerzen und beschleunigen die Linderung der Entzündung.

Bitte beachten: Diese Hausmittel können die Therapie durch einen Arzt nicht ersetzen. Eltern sollten mit ihrem Kind bei Ohrenschmerzen und Verdacht auf Mittelohrentzündung immer einen Arzt aufsuchen.

Was ist eine Mittelohrentzündung?

Die Mittelohrentzündung beschreibt eine Entzündung der Schleimhaut im Mittelohr. Sie äußert sich durch Symptome wie Ohrensausen und stechende oder pulsierende Schmerzen am Ohr und kann sehr plötzlich auftreten.

Mittelohrentzündungen hinterlassen in der Regel keine bleibenden Schäden. Vorausgesetzt es erfolgt die richtige Behandlung. Am besten daher einen Haus- oder Ohrenarzt aufsuchen, der die Art der Infektion feststellt. Denn es besteht die Möglichkeit, dass sich die Entzündung auf benachbarte Teile des Ohrs oder des Schädels ausbreitet. In solchen Fällen sind Bewusstseinstrübungen, Krampfanfällen, ständiges Übergeben, Ausfluss und Schwellungen hinter dem Ohr weitere mögliche Symptome.

Wie kann man dieser schmerzhaften Erkrankung aber nun auf natürliche Weise begegnen?

1. Zwiebel als Hausmittel bei Mittelohrentzündung

Die Zwiebel ist eines der bewährtesten Hausmittel bei Mittelohrentzündung und kommt auch bei Ohrenschmerzen zum Einsatz. Die ätherischen Öle wirken antibakteriell, stoffwechselanregend und schleimlösend zugleich. Darüber hinaus hemmen die Stoffe in der Zwiebel die Entzündung und beschleunigen daher die Heilung einer Mittelohrentzündung.

Rezept für ein Zwiebelsäckchen:

1-2 frische rohe Zwiebeln

Baumwolltuch, Stofftaschentuch oder Küchenpapier

Altes Stirnband oder leichte Mütze

Zubereitung und Anwendung des Zwiebelsäckchens

Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und auf Körpertemperatur erwärmen (zum Beispiel über dem Wasserbad oder in der Mikrowelle). Die warme Zwiebelmasse nun in das Baumwolltuch oder in das Stofftaschentuch etc. einschlagen. Die Auflage schließlich sanft zusammendrücken, damit der Zwiebelsaft austritt.

Das fertige Zwiebelsäckchen einfach auf das schmerzende Ohr auflegen und mit einer alten Mütze locker fixieren. Die Auflage bleibt etwa 20 Minuten auf dem Ohr und kann mehrmals am Tag zum Einsatz kommen.

Die Zwiebelsäckchen können übrigens auch in die Socken zu den Fußsohlen gelegt werden. Eine Alternative ist zudem das Auspressen einer Zwiebel. Der Saft wird dabei auf ein Wattepad geträufelt und auf das Ohr gelegt.

2. Knoblauch als Hausmittel für Erwachsene

Für Erwachsene ist neben der Zwiebel auch Knoblauch ein bewährtes Hausmittel bei Mittelohrentzündung. Hierfür wird der Knoblauch einfach in kleine Stücke geschnitten, in ein zuvor erwärmtes Tuch gewickelt und auf dem erkrankten Ohr platziert. Alternativ kann der Knoblauch auch glasig gedünstet werden.

3. Kamillenauflage für das betroffene Ohr

Die entzündungshemmende Kamille wird als Heilkraut bei Mittelohrentzündung ebenfalls sehr geschätzt. So kann man zum Beispiel einen Kamillentee kochen, den Teebeutel abtropfen lassen und ihn an das schmerzende Ohr legen.

4. Heilende Wärmeanwendung

Wärme ist wohl das einfachste Hausmittel gegen Ohrenschmerzen. Ein leicht gewärmtes Tuch auf dem betroffenen Ohr kann die Schmerzen lindern. Aber Achtung – ist das Tuch zu heiß, kommt es zu Verbrennungen. Noch besser wäre die Bestrahlung des schmerzenden Ohres mit einer Rotlichtlampe. Dieses kann sowohl die Schmerzen lindern als auch die Entzündung schneller abklingen lassen.

5. Ätherische Öle bei Mittelohrentzündung

Auch ätherische Öle wie Sesamöl, Lorbeeröl, Teebaumöl und Basilikumöl haben sich bei Mittelohrentzündung bewährt. Von diesen werden ein paar Tropfen leicht erwärmt auf ein Tuch gegeben und an das betroffene Ohr gehalten. Alternativ können zwei bis drei Tropfen auf ein Wattebausch getropft werden, welcher anschließend im betroffenen Ohr platziert wird.

Weitere Tipps bei einer Mittelohrentzündung

Abschließend sei noch erwähnt, dass man bei einer Mittelohrentzündung sehr viel trinken soll. Mindestens zwei Liter am Tag, am besten Wasser oder Tee. Damit die Mittelohrentzündung heilt, muss das Immunsystem ordentlich arbeiten. Daher sollte der Körper sehr viel Ruhe bekommen und nicht noch anderweitig belastet werden.