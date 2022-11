Von Mai bis Oktober leiden Menschen mit einer Pollenallergie an tränenden Augen, geschwollenen Atemwegen oder lästigem Husten. Gleichzeitig sind Betroffene mit schweren Symptomen darauf angewiesen, viele Monate des Jahres Medikamente einzunehmen.

Um sich in den eigenen vier Wänden vor den Pollen zu schützen, ist ein regelmäßiger und gründlicher Hausputz notwendig. Mit einem modernen Wasserstaubsauger gelingt die Reinigung einfach, bequem und effektiv.

Was versteht man eigentlich unter einer Pollenallergie, welche Symptome sind möglich und warum sollten Allergiker auf Wasserstaubsauger mit einem Separator setzen? Dieser Artikel liefert Antworten!

Was ist eine Pollenallergie?

Eine Pollenallergie, auch Pollinosis oder Heuschnupfen genannt, bezeichnet eine Allergie gegen den Blütenstaub von Pflanzen. Der eigentlich harmlose Stoff wird von dem Immunsystem der Betroffenen fälschlicherweise als Gefahrenstoff erkannt. In der Folge leitet der Körper Abwehrmechanismen ein.

Insbesondere im Frühling und Sommer, der Hauptblütezeit, ziehen sich Allergiker aus diesem Grund vermehrt in ihre privaten Räumlichkeiten zurück. Auf diese Weise entgehen sie dem lästigen Pollenflug.

Dabei stellen Pollenallergiker fest, dass sie selbst innerhalb der eigenen vier Wände nicht von einer triefenden Nase und verquollenen Augen verschont bleiben. Die Lösung: eine umfassende Reinigung der Innenräume, um alle anhaftenden Pollen auf den Flächen, in den Polstern und an den Fenstern zu beseitigen.

Putzen als Allergiker: Was ist ein Wasserstaubsauger?

Als Pollenallergiker hat es Priorität, auf einen Allergiker-Staubsauger zurückzugreifen. Die Modelle unterbinden mehr oder weniger zuverlässig, dass die Reizstoffe nach dem Einsaugen über das Saugrohr wieder über die Ausblasluft der Geräte austreten. So wird verhindert, dass die Raumluft erneut kontaminiert und sich die Symptome der Betroffenen verschlimmern.

Ein herkömmlicher Wasserstaubsauger verfügt im Vergleich zu Modellen mit einem HEPA-Filter über ein Wasserfiltersystem. Das Gerät enthält einen Wassertank, der mit herkömmlichem Leitungswasser befüllt wird. Zudem ist es ratsam, zu einem leistungsstarken Gerät zu greifen, das selbst feinste Partikel einsaugt.

Über das Saugrohr gelangen die Allergene gemeinsam mit dem Staub und Schmutz in das Wasser. Ein Trockenfilter verhindert bei den meisten Wasserstaubsaugern, dass diese erneut austreten.

Der Nachteil: Herkömmlichen Wasserstaubsaugern mit Motorfilter gelingt es nicht zu 100 Prozent, die Allergene im Inneren des Geräts zu binden. Denn im Wasser bilden sich mit Staub und Reizstoffen gefüllte Luftblasen. Sie steigen an die Wasseroberfläche, zerplatzen und verunreinigen das Innere des Staubsaugers. Anschließend verlassen die Allergene ungehindert das Gerät.

Gleichzeitig erhöht der Motorfilter den Energieverbrauch des Staubsaugers und muss häufig ausgewechselt werden. Menschen mit Heuschnupfen greifen aus diesem Grund zu einem innovativen Wasserstaubsauger mit Separator, um das Staubsaugen mit Wasserfilter zu realisieren.

Warum eignet sich der Wasserstaubsauger mit Separator für Pollenallergiker?

Ein Wasserstaubsauger mit Separator ist ein Bodenstaubsauger, der über einen Wassertank verfügt. Dieser kann mit 2,5 bis 3 Litern Leitungswasser befüllt werden. Nach dem Saugvorgang wird das Schmutzwasser über die Toilette entsorgt. Dabei wirbelt kein Staub auf.

Doch wie gelingt es dem modernen Gerät, die Staubpartikel und Reizstoffe zu 99,998 Prozent zu binden?

Der leistungsstarke, überarbeitete Motor des Vivenso Bodenstaubsaugers gewährleistet eine hohe Saugleistung. So werden selbst feinste Partikel wie Pollen oder Feinstaub aufgenommen. Über das Saugrohr gelangen die Stoffe in den Wassertank.

An dieser Stelle kommt das Herzstück des Wasserstaubsaugers zum Einsatz: Der zweistufige Separator reinigt die Raumluft, indem er den Schmutz mit einer hohen Geschwindigkeit (25.000 Umdrehungen pro Minute) in die Flüssigkeit presst. In diesem Moment werden die Reizstoffe und der Staub an das Wasser gebunden und können nicht mehr austreten.

Die Raumluft, die über das Ausblassystem des Geräts austritt, duftet frisch und rein. Der typische Staubsaugergeruch, den Verbraucher von den herkömmlichen Staubsauger-Modellen unterschiedlicher Hersteller kennen, bleibt aus. Wer möchte, kann das Wasser sogar mit Aromaölen aromatisieren, sodass die Ausblasluft einen speziellen Duft verströmt.

Ausgezeichnet wurde der Vivenso Wasserstaubsauger mit Separator in diversen Tests. So vergab das ETM Testmagazin die Note “Sehr gut”, während RTL.de und Expertentesten.de den Vivenso Bodenstaubsauger zum Testsieger kürten.

Ein weiterer Vorteil: Die Symptome von Pollenallergikern können sich verschlimmern, wenn die Fenster zum Lüften geöffnet werden. Denn auf diesem Wege gelangen weitere Pollen in die Innenräume. Da eine Pollenallergie langfristig zu Asthma führen kann, ist es notwendig, die Räume und die Fenster zuverlässig von dem Blütenstaub zu befreien. Der innovative Bodenstaubsauger mit Separator kann auch als Fensterreiniger verwendet werden. In diesem Kontext befreit er die Rahmen und die Gläser ebenfalls umfassend von Reizstoffen.

Weiterhin verfügt der moderne Bodenstaubsauger über zahlreiche Zusatzfunktionen und kann unter anderem als Luftbefeuchter, Vakuumiergerät oder Tiefenreiniger für Textilien wie Sofapolster Anwendung finden.

Fazit – Wasserstaubsauger mit Separator entfernen nahezu 100 Prozent der Pollen

Menschen mit Heuschnupfen reagieren empfindlich auf Blütenstaub, den der Wind über Strecken bis zu 500 Kilometer trägt. Um sich ausreichend vor den lästigen Symptomen zu schützen und eine Folgeerkrankung wie die Ausbildung eines Asthmas zu verhindern, lohnt es sich, die Wohnung möglichst zuverlässig von den Reizstoffen zu befreien.

Herkömmliche Allergiker-Staubsauger mit HEPA-Filter oder Geräte mit einem Wasserfiltersystem und Trockenfiltern können nicht gewährleisten, dass alle Pollen entfernt werden. Ein Wasserstaubsauger mit zweistufigem Separator dagegen weist ein Staubrückhaltevermögen von fast 100 Prozent auf. Er bindet die Stoffe an das Wasser im Wassertank und kann zudem als Aromatisierer, Luftbefeuchter und Fensterreiniger eingesetzt werden.