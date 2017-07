Jiaogulan Tee: Das Kraut der Unsterblichkeit

Das neue Jahr ist eingekehrt – und mit ihm die Schnupfnasen. Wer Gesundheit trinken will, sollte es mit Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum) in Teeform versuchen. Denn Jiaogulan Tee (auch Jiao Gu Lan oder Xiancao) wird nicht ohne Grund als Kraut der Unsterblichkeit bezeichnet. In der Region Guizhou in Südchina wird täglich Jiaogulan getrunken. Das ist angeblich auch der Grund, warum es in dieser Region überdurchschnittlich viele über 100-Jährige gibt. Jiaogulan ist aber nicht nur für die Gesundheit eine wahre Wohltat. Im Gegensatz zu anderen gesunden Teesorten, die geschmacklich nicht mit ihrer positiven Wirkung mithalten können, ist der angenehm süßlich-herbe Tee eine Freude für den Gaumen.

Wirkung von Jiaogulan Tee

1991 wurde das Jiaogulan Kraut auf der Conference of Traditional Medicines zu einem der 10 wichtigsten tonisierenden Kräuter ernannt. Berichtet wurde über die Pflanze aber schon im 15. Jahrhundert nach Christus.

Die Wirkung des Krauts beruht auf dem Wirkstoff der Ginseng Pflanze. Die enthaltenen Ginsenoside sind allerdings in Jiaogulan Tee um ein vielfaches konzentrierter, als in Ginseng selbst. Der hohe Gehalt an Gypenosiden macht Jiaogulan-Tee so besonders. Ebenso enthalten sind Polysaccharide, Aminosäuren, Vitamine und Mineralstoffe, die in Kombination wohltuend für allerlei Symptome sind. Egal ob hoher oder niedriger Blutzdruck, hohe oder niedrige Zuckerwerte – Jiaogulan wirkt immer ausgleichend und harmonisierend. Das Miracle Grass hat einen bedeutenden Ruf als Anti-Aging Pflanze.

… Jiaogulan Tee stärkt das Immunsystem (die Lymphozyten)

… reguliert den Blutdruck

… senkt Blutfette und Blutzucker

… hilft bei Diabetes

… fördert die Durchblutung

… stärkt die Pumpleistung für das Herz

… beugt Thrombose, Herzinfarkt und Schlaganfall vor

… wirkt krebshemmend (enthält das tumorhemmende Glykosid Ginsenosid Rh2)

… senkt den Cholesterinspiegel

… unterstützt Gewichtsabnahme

… wirkt gegen Arteriosklerose

… kurbelt die Bildung der weißen Blutkörperchen an

… ist stressmindernd und nervenstärkend

Jiaogulan selbst anbauen

Jiaogulan kann man auch selbst anbauen. Der Anbau von Gynostemma pentaphyllum, einer Pflanzenart aus der Familie der Kürbisgewächse am Fensterbänkchen in der Wohnung ermöglicht, das ganze Jahr frischen Jiaogulan Tee zu ernten. Jiaogulan mag es warm und liebt ein halbschattiges Plätzchen. Das Kraut wächst schnell und lässt sich auch trocknen. Zudem können mit den jungen Triebspitzen auch Salatgerichte verfeinert werden. Für den Anbau empfielt es sich die Samenkerne in lauwarmes Wasser zu legen, einzuweichen und danach anzubauen. Achtung: Angeblich wächst die Kletterpflanze 6 cm am Tag. Auch der eigene Balkon eignet sich hervorragend für den Anbau – die Pflanze ist immerhin bis -18 Grad winterfest.

Das Aussehen der Pflanze zeigt folgendes Video:

Jiaogulan Tee Zubereitung



„Wer Tee trinkt, vergisst den Lärm der Welt.“ (chinesisches Sprichwort)

Einen Liter Wasser zum Kochen bringen (entweder per Wasserkocher, am Herd oder über einer Feuerstelle falls verfügbar) und einige Minuten auf ca. 80 Grad Celsius abkühlen lassen (sollte nach 30 Sekunden so weit sein). Das Wasser aufgießen, mit einem Teelöffel je nach Bedarf 2-3 Teelöffel oder 2 Teebeutel Jiaogulan Kraut hinzugeben und zwei bis drei Minuten ziehen lassen. Noch etwas abkühlen, zurücklehnen und genießen. Geschmacklich noch interessanter wird es, wenn man ein kleines Stückchen Ingwer mitziehen lässt. Süße ist normalerweise nicht nötig – wenn dann mit Honig.

Tipp: Jiaogulan Tee kann bis zu vier Mal aufgegossen werden.

Linktipps zu Jiaogulan Tee

Aufgrund der Novel Food Verordnung der EU wird das Jiaogulan Kraut nicht mehr als Nahrungsmittel verkauft (sondern z.B. als Raumduft). Die Blätter können natürlich trotzdem in Teeform aufgebrüht werden.

Unser Tipp, wo ihr Jiogulan kaufen könnt:

Die umfangreichste Auswahl gibt es bei Amazon – besonders empfehlen können wir dort das Angebot von Blue Damond (aus natürlicher Wildsammlung)

Die Popularität des Tees scheint ungebrochen, weswegen in den letzten Jahren zahlreiche Websites entstanden sind, die sich intensiv dem Jiaogulan Tee widmen: