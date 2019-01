Kopfschmerzen, Regelbeschwerden, Bluthochdruck: Aus Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) alles ein Hilfeschrei der Leber. Im Detail stehen dahinter aber verschiedene Ausprägungen – dieser Artikel soll dir einen Überblick über die Aufgaben, Symptome und Krankheitsbilder der Leber aus Sicht der TCM geben. Ausserdem erfährst du, wie du die die Leber mit Hilfe von Ernährung und Kräutern stärken kannst.

Jahreszeit: Frühling

Frühling Element: Holz (wird ernährt vom Wasserelement)

Holz (wird ernährt vom Wasserelement) Uhrzeit: 01:00 bis 03:00

01:00 bis 03:00 Emotion: Wut, Ärger

Wut, Ärger Gekoppelt mit dem Organ Gallenblase (=Yang Organ; es gibt 6 Yin Organe wo auch die Leber dazu zählt. Jedes dieser Yin Organe hat seinen Partner, sein Yang Organ bzw. Hohlorgan. Hohlorgane haben die Aufgabe die Vollorgane bei der Arbeit zu unterstützen.)

Die Leber ist der Freigeist unter den Organen. Sie liebt das Kreative, will ihre Vision ausleben und sich individuell verwirklichen. Das wäre der Idealzustand. Wenn sie das nicht bekommt, reagiert sie explosiv und sensibel.

Aufgaben der Leber aus TCM-Sicht

In der TCM hat die Leber nicht so sehr Entgiftungs- und Umwandlungsfunktion wie in der westlichen Medizin. Vielmehr ist sie für die Energieverteilung im Körper zuständig. Die wichtigste Aufgabe ist das Speichern des Blutes und die Gewährleistung, dass „alles“ fließt.

Die Chinesen sagen: „Die Leber sorgt für den glatten Fluss aller Dinge. Sie verwaltet und speichert Blut.“ Aus dem Buch „Heilung der Mitte“ von Dr. med. Georg Weidinger

Die Leber wird oft als General bezeichnet, da sie das Qi hierhin und dorthin dirigiert. Die Leber ist daher die Kraft, die im Körper alle Substanzen die fließen sollen in Bewegung hält: Qi, Blut, Flüssigkeiten, Nahrung, Schleim, Hitze.

Was heißt das konkret? Die Leber fördert z.B. die Verdauung, erlaubt der Lunge das Qi abzusenken, sorgt für die Bewegung der Flüssigkeiten im Körper und der Befeuchtung der Schleimhäute. Die Leber unterstützt auch Niere und Blase bei der Flüssigkeitsumwandlung und Ausscheidung. Sie gibt dem Körper Spannkraft und versorgt die Muskeln mit Blut.

Da die Leber viel mit Blut zu tun hat, kontrolliert sie die Sehnen und zeigt sich an den Fingernägeln (die Nägel sind das Ende der Sehnen). So wird man einen Blutmangel an brüchigen oder fleckigen Fingernägeln sehen. Auch Augenprobleme sind häufig Leberprobleme da sich die Leber aus Sicht der TCM in den Augen öffnet.

Abschließend ist die Leber für den Schlaf zuständig sowie für alle Rhythmen im Körper (die Leber liebt Routinen!).

Probleme mit der Leber

Die Leistungsgesellschaft von Heute führt leider häufig zu Leber-Problemen – allen voran der Leber-Qi-Stagnation. Wie erwähnt ist die Leber ist für das freie Fließen des Qi, der Lebensenergie, verantwortlich. Zu viel Druck bringt diesen Fluss zum Erliegen. Je nachdem ob das Qi der Leber zu stark oder zu schwach ist, oder sogar stagniert, können unterschiedliche Symptomen im Körper auftreten.

Symptome, Ursachen und TCM-Therapie für die Leber

Ursachen Symptome Kräuter Nahrungsmittel Leber-Yin-Mangel Chronische Überarbeitung, konstitutionelle Schwäche des Nieren- und Leber-Yin, schwerer Alkoholabusus (Schnaps) Hitzewallungen, Nachtschweiß, Beschwerden im Wechsel, hochfrequentierter Tinnitus, Sehstörungen und Gesichtsausfälle Vogelmiere, Mariendistel, Löwenzahn, Stiefmütterchen gekochtes Gemüse, Eintöpfe, Gemüsesuppen, süß und saftige Kompotte, Kaffee und scharfes Essen sowie Brot reduzieren Leber-Yang-Mangel Kälte von Außen, zu viele abkühlende Lebensmittel (z.B. Joghurt) Schmerzen und Spannung im Unterbauch, Kältegefühl im Bereich der Genitalien, Impotenz, chron. Nebenhodenentzündung Fenchelsamen, Anissamen, Beifuß, Kalmuswurzel, Walnussblätter keine Rohkost oder Tiefkühlkost sowie Milchprodukte; empfehlenswert sind wärmende Nahrungsmittel wie Lamm, Ziege, Ginseng, Walnüsse, Rotwein Leber-Blut-Mangel Übermäßiger Genuss scharf, warmer Lebensmittel (Ingwer, Pfeffer, Zwiebeln etc.), Blutverluste (starke Menstruation, Geburten etc.), zu stark ausleitende Therapien, Leber-Qi-Stagnation blasse Gesichtsfarbe, trockene Lippen, trockene Haut, leichte Müdigkeit, brüchige Nägel, Spasmen, Sehnenscheidenprobleme, Nachtblindheit Brunnenkresse, Gänsefingerkraut, Brennessel, Lungenkraut, Süßholz, Ginseng(!) Wild, Rind, Lamm, Huhn, rote Beete, rote Rüben, Süßkartoffeln, Goji Beeren, Hirse, Beeren, Nüsse, schwarzer Sesam Leber-Blut-Stagnation Operationen im Bereich des Unterbauches, gelegentlich aufgrund der Spirale, siehe auch Ursachen der Leber-Qi-Stagnation gut lokalisierbare, stechende Schmerzen im Unterbauch und unter Rippenbögen, unregelmäßige starke Menstrationsblutungen, klumpriges Menstruationsblut, Nasenbluten, Trhombosen, Endometriose Frauenmantel, Hirtentäschel, Ringelblume, Arnika, Schafgarbe Blut nähren – siehe Leber-Blut-Mangel Leber-Qi-Stagnation Unterdrückung von Zorn / Wut, alle Faktoren die persönliche Freiheit einschränken, Stress, Weiterentwicklung Qi-Mangel / Blut-Mangel / Blut-Stagnation etc. PMS, Kopfschmerzen, schlechte Laune / Reizbarkeit, seitliche Kopfschmerzen, kalte Extremitäten die durch Bewegung warm werden Pfefferminze, Baldrian, Lavendelblüten, Frauenmantel, Schafgarbe Basmati-Reis, Dinkel, Karotten, Sellerie, Kohlrabi, Kurkuma, Sprossen, frische Kräuter Feuchte Hitze in der Leber Zu viele fette und scharfe Nahrungsmittel (Wurst, Knoblauch, Zwiebel, Gegrilltes etc.), Alkohol, Leber-Qi-Stagnation Herpes Genitalis oder Fieberblasen, seitliche Kopfschmerzen mit Übelkeit, nässende Hautkrankheiten, gelber und übelriechender Scheidenausfluss, Hepatitis (Leberentzündung), Bluthochdruck Brennesselblätter, Löwenzahnwurzel, Birgenblätter, Ackerschachtelhalm, Hagebuttenfrüchte mit Samen bittere Blattsalate, Brokkoli, Rettich (täglich in kleinen, rohen Mengen), Tomaten (gedünstet, ab und zu roh), grüner Tee (2 Tassen am Tag), Artischocke, Stangensellerie

Diese Tabelle soll dir einen Überblick über die möglichen Ursachen und Symptome einer Leber-Dysbalance geben. Die Diagnose aus Sicht der TCM ist äußerst komplex und bedingt einen erfahrenen TCM-Arzt oder TCM-Therapeuten.

Leben „frei von der Leber weg“

Eine freie Leber muss gar nichts. Sie lebt im Einklang mit sich selbst. Man kann. Man darf. Aber man muss nicht! Vielleicht sollten wir uns einfach dieses Prinzip öfter zu Herzen nehmen… unserer Leber zuliebe!

Die Betrachtung der Organe aus Sicht der TCM unterscheidet sich von der westlich-medizinischen Sicht. Die Organbezeichnungen sind zwar identisch, aber man muss die Bezeichnung als Archetyp sehen da in der chinesischen Medizin wesentlicher mehr hinter den Organbezeichnungen steht. Spricht man in der TCM von der Leber, dann ist damit nicht das Organ gemeint, sondern eine Funktion.