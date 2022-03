Der Frühling rückt in großen Schritten näher, sodass du dich vielleicht wieder deiner Strandfigur widmen möchtest. Frische Smoothies schmecken nicht nur gut, sie können dir auch beim Abnehmen helfen. Wir verraten dir in unserem heutigen Artikel, was die leckeren Getränke so gesund macht und stellen dir ein paar schmackhafte Rezepte vor.

Smoothies sättigen und beugen Heißhungerattacken vor

Bereitest du schon fleißig gesunde Rezepte für die ganze Familie vor, kannst du deine oder eure Abnehmpläne mit dem Genuss von Smoothies hervorragend unterstützen. Indem du kleinere Mahlzeiten und Snacks mit einem gesunden Smoothie ersetzt, sparst du Kalorien und kurbelst die Fettverbrennung ordentlich an. Allerdings solltest du hierbei auf kalorienarme Smoothies setzen, die in erster Linie auf hochwertigen Gemüsesorten basieren. Schließlich enthält frisches Gemüse eine Vielzahl an Nähr- und Ballaststoffen, die lange Zeit sättigen. Somit bleiben lästige Heißhungerattacken aus und du nimmst insgesamt weniger Kalorien auf.

Allerdings solltest du kein Dosenobst für deine Smoothies nutzen, da dieses viel Zucker enthält.

Auch der Nährstoffgehalt kann sich sehen lassen

Frisch zubereitete Smoothies verwöhnen nicht nur die Geschmacksknospen, sondern stärken zudem auch deine Gesundheit. So werden deinem Körper wichtige Vitamine, Mineralstoffe, Proteine sowie Ballaststoffe zugeführt. Diese fördern die Verdauung und sind wichtig für eine gesunde Abwehr. Hochwertige Eiweiße unterstützen derweil die Regeneration der Muskeln und sind vor allem für Sportler unverzichtbar.

Sofern du nur ungern auf Rohkost zugreifst, findest du in Smoothies eine gesunde Alternative. Zudem sind Smoothies sehr bekömmlich und können auch bei Verdauungsproblemen genossen werden.

Grüne Smoothies sind besonders gesund

Wenn du deinem Körper alle wichtigen Nährstoffe zuführen möchtest, sind grüne Smoothies ideal. Insbesondere Blattspinat, Avocado, Ingwer und rote Beete weisen eine hohe Nährstoffdichte auf. Frische Früchte wie Beeren, Bananen und Zitrusfrüchte verleihen deinem Smoothie eine angenehme Süße. Nüsse und Samen sind wiederum reich an gesunden Fetten und dürfen ebenfalls in keinem Smoothie fehlen. Für die richtige Würze sorgen frische Minze, Zimt, Vanille sowie Honig.

Tipp: Bevorzugst du einen cremigen Smoothie, kannst du noch etwas Kokosmilch oder Joghurt in den Mixer geben.

Der Avocado-Spinat-Smoothie – vitaminreich und sättigend

200 Gramm Spinat

Eine Avocado

300 Millimeter Wasser

Etwas Obst, zum Beispiel Äpfel oder Beeren, sorgen für eine leicht fruchtige Note. Leckere Minze und Ingwer verleihen dem Smoothie eine angenehme Würze. Alle Zutaten werden zerkleinert und anschließend in den Mixer gegeben. Statt Wasser kannst du auch Kokoswasser nutzen.

Der Apfel-Kiwi-Smoothie – vollgepackt mit Vitamin C

Trinkst du lieber süße Smoothies, dann wird dir dieser Klassiker sehr gefallen. Folgende Zutaten werden benötigt:

300 Milliliter Kokoswasser

Zwei Äpfel

Eine Kiwi

Ein Esslöffel geriebene Mandeln

Eine halbe Vanilleschote

Zwei Teelöffel Zimt

Zwei Esslöffel

Zwei Esslöffel Chiasamen

Nun werden alle Zutaten in den Mixer gegeben, bis eine dickflüssige Masse entsteht. Während die Früchte deinem Körper viel Vitamin C liefern, versorgen dich die Samen und Mandeln mit gesunden Omega-3-Fettsäuren. Dank Zimt und Vanille schmeckt dieser Smoothie angenehm süß.

Der Apfel-Melone-Smoothie – Erfrischung pur

Für pure Erfrischung sorgt dieser leckere Smoothie. Für die Zubereitung des Sommer-Drinks solltest du folgende Zutaten griffbereit haben:

200 Gramm Äpfel

200 Gramm Melone

70 Gramm Heidelbeeren

Eine halbe Salatgurke

6 Minzblätter

100 Milliliter Wasser

Wasche das Obst und die Gurke und zupfe die Minzblätter in kleine Stücke. Alle Zutaten werden im Mixer zu einer flüssigen Masse verarbeitet. Du kannst den Smoothie bei Belieben noch mit etwas Kokoswasser oder Zitronensaft verfeinern.

Dieser Smoothie ist ideal für warme Tage und schmeckt eiskalt noch besser.

Starte frisch in den Frühling

Mit leckeren Smoothies lässt sich der Frühling perfekt einstimmen. Wenn du bis zum Sommer noch ein wenig abnehmen möchtest, kannst du mit gutem Gewissen auf grüne Smoothies setzen. An heißen Tagen sorgen eisgekühlte Smoothies für eine wohltuende Erfrischung.