Der Trend zum gesunden und sportlichen Lifestyle hält weiter an. Immer mehr Menschen möchten an der eigenen körperlichen Kondition feilen und sich besser in Form bringen. So haben sich die Alltagsgewohnheiten vieler Menschen zunehmend auf den Sport und eine gesunde Ernährung ausgerichtet. Wer konsequent einen Trainingsplan verfolgt, schafft es innerhalb kurzer eine spürbare Veränderung zu erzeugen. Man fühlt sich nicht nur fitter und ausgeglichener, auch ungewünschte Pfunde beginnen bereits nach den ersten Trainingswochen zu purzeln.

Es gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Wege, um die Form zu verbessern. Grundvoraussetzung zum Erreichen der eigenen Fitnessziele ist ein starker Wille und das Talent zur Eigenmotivation. Sport und gesunde Ernährung kann sich lohnen und sorgt nicht nur dafür die Leistungsfähigkeit von Körper und Geist zu verbessern, sondern auch das Wohlbefinden im eigenen Körper zu steigern.

Um wieder fit für die Strandfigur zu werden und den Körper wieder in Form zu bringen, haben wir Ihnen hier einen Ratgeber entworfen. So erhalten Sie im Folgenden eine Reihe von wertvollen Tipps, um das Körpergefühl durch ein geeignetes Sportprogramm und eine achtsame Ernährung zu verbessern.

Höhere Eiweißzufuhr für den Muskelaufbau

Das Training der Muskulatur gelingt nur effektiv, wenn man den höheren Proteinbedarf des Körpers deckt. Da durch gewöhnliche Mahlzeiten kaum der Eiweißbedarf beim Muskelaufbau gedeckt werden kann, greifen viele Menschen auf hochwertige Proteinpulver zurück. Damit Muskeln schneller wachsen und der Aufbau ganzer Muskelgruppen aktiviert wird, ist die Ernährung mit dem Fokus auf mehr Eiweiß unabdingbar. Das Eiweißpulver lässt sich entweder zu einem Shake zubereiten oder in verschiedenen Rezepten wie Pancakes oder Muffins verarbeiten. So sollten gerade Anfänger beim Muskelaufbau darauf achten die Eiweißzufuhr sukzessiv zu erhöhen, um den Trainingserfolg zu steigern.

Die Ernährung auf den Trainingsplan abstimmen

Für Fitnessexperten ist klar, dass der Trainingserfolg zum größten Teil über die Ernährung bestimmt wird. So sollte die Ernährung sehr genau den Trainingsplan abgestimmt werden. Durch sehr intensive Trainingseinheiten steigt der Kalorienverbrauch, so dass der gestiegene Bedarf unbedingt gedeckt werden sollte. Ebenso sollte die Ernährung täglich eine Menge vitaminreiches Obst und Gemüse umfassen.

Zwei bis drei Sporteinheiten pro Woche bewirken Wunder

Gerade zu Beginn sollte man es nicht übertreiben. So genügen schon zwei bis drei Sporteinheiten in der Woche, um den Körper wieder in Form zu bringen. Hier eignet sich sowohl das Krafttraining, Lauftraining oder Fitnesstraining auf der heimischen Sportmatte gleichermaßen gut, um die Fitness und Kondition zu verbessern. Die Trainingseinheiten sollten dabei nicht länger als 90 Minuten andauern. Ebenfalls sollte darauf geachtet werden ein Fitnessprogramm zu wählen, welches zu den persönlichen Interessen passt. Auf diese Weise gelingt es langfristig mit Spaß und Motivation bei der Sache zu sein.

Die Regeneration ist wichtig

Beim Training wird viel Energie verbraucht, was sich nicht allein durch die Ernährung wieder ausgleichen lässt. So spielt die Regeneration eine entscheidende Rolle für den Trainingserfolg. Ein ausreichend langer Schlaf von mindestens sieben Stunden pro Nacht und mindestens einen trainingsfreien Tag zwischen den Sporteinheiten ist wichtig, um den Körper nicht zu überlasten und damit die Trainingsziele zu gefährden. Nach dem Sport gilt es Körper und Geist zu entspannen, so dass ausreichende Ruhephasen eingeplant werden sollten.