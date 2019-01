Bei mir ist es soweit: 8 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin soll man laut TCM-Ernährung sein Nieren-Jing stärken. In China gibt es ein altbewährtes Hühnersuppen-Rezept für werdende Mamis, das nun auch bei mir am Kochtopf brodelt. Die leckere und stärkende Brühe möchte ich mit euch teilen und euch gleichzeitig ans Herz legen, diese Hühnersuppe vor und nach der Geburt in einzubauen.

Ich weiß nicht, wie viele Kochbücher zur 5-Elemente Ernährung nach der TCM, ich zu Hause liegen habe. Als ich schwanger wurde wusste ich jedoch, dass ein spezielles TCM-Kochbuch für Schwangere und Stillende her muss. Aus einem Buch von Dr. Claudia Nichterl habe ich auch das Rezept für diese Hühnersuppe.

Eine köstliche Hühnersuppe für Mama

Ein frisches, biologisches Huhn, einige Karotten und eine handvoll Petersilie in zwei bis drei Liter Wasser ca. vier Stunden köcheln lassen. So lautet das altbewährte Hühnersuppen-Rezept in der chinesischen Ernährungslehre. In China wird die Hühnersuppe traditionell als erstes Getränk nach der Geburt gereicht, aber bereits acht Wochen vor dem errechneten Geburtstermin empfiehlt es sich, die stärkende Brühe regelmäßig zu genießen.

Hühnerkraftsuppen-Rezept

Zutaten für 4 bis 6 Portionen

Element Holz:

1 biologische Hühnerbrust mit Knochen

1 Hühnerkeule

1 Bund Petersilie

2 Zitronenscheiben

Element Erde

2-3 Karotten (Möhren)

1/2 Sellerieknolle

Element Metall

4 Kardamomkapseln

1 Sternanis

Element Wasser

1 Prise Salz

Element Feuer

1 TL Wacholderbeeren

Zusätzlich wird folgende empfohlene Kräutermischung von Dr. Claudia Nichterl zum Würzen verwendet:

15g Huang Qi (Radix Astragalus)

15g Guo Qi Zi (Fructus Lycii)

10g Dang Gui (Radix Angelica Sinensis) – dieses Kraut erst NACH der Geburt verwenden!

Zubereitung

Einen großen Topf mit Wasser erhitzen und die Hühnerteile 2 bis 3 Minuten aufkochen lassen. Danach die Hühnerteile in einem Sieb abseihen, den Topf vom Schaum reinigen und die Hühnerteile erneut mit 3 Liter Wasser aufsetzen.

Wasche und schneide nun die Karotten und den Sellerie und gib das Gemüse zur Suppe. Nun den Kardamom, Sternanis, die Petersilie, Zitronenscheiben und Wacholderbeeren dazugeben. Wenn du möchtest kannst du auch die Kräutermischung in einer TCM Apotheke bestellen und deine Kraftsuppe damit jetzt würzen.

Lass nun alles aufkochen und gieße regelmäßig den Schaum sowie das übermäßige Fett ab. In dieser Form darf die Hühnersuppe nun eine Stunde vor sich hinköcheln. Danach die Hühnerteile rausgeben und das Fleisch beiseite stellen – die Knochen kommen zurück in die Suppe, welche nun weitere zwei Stunden köcheln darf.

Abschließend die Suppe abseihen und alle ausgekochten Zutaten wegwerfen. Gieße nur die klare Suppe in Schraubgläser und bewahre sie nach dem Auskühlen im Kühlschrank auf. Du kannst die Brühe so trinken oder sie als Basis für frische Suppenmahlzeiten verwenden. Ergänze hierzu frisches Gemüse der Saison, Hühnerfleisch oder Nudeln um eine sättigende Mahlzeit zu kochen.

Warum soll man Hühnersuppe in der Schwangerschaft essen?

Ohne Zweifel ist eine Schwangerschaft und auch die bevorstehende Geburt ein Wunder und Kraftakt des menschlichen Körpers. Die Frau benötigt hierfür sehr viel Qi (dt. Lebensenergie). Nicht wenige Mamas leiden nach der Geburt an Niedergeschlagenheit und liegen heulend im Bett. Diese Kraftsuppe soll dich stärken und vor sowie nach der Geburt dein Zaubertrank sein.

Achtung: Nicht essen solltest du die Hühnersuppe wenn du gerade krank oder verkühlt bist. Ansonsten würdest du nämlich auch den pathogenen Erregern Kraft verleihen.

Wirkung der Hühnersuppe

Die Hühnersuppe ist thermisch leicht warm, tonisiert Qi und Blut und löst Blutstagnationen. Die besondere Wirkung ist, dass das Nieren-Jing der Frau, welches bei der Geburt sehr belastet wird, aufgefüllt wird. Insbesondere das lange Kochen sowie die Möhren und Petersilie in Kombination mit Hühnerfleisch lässt sich in der TCM als wirkungsvolle Möglichkeit einordnen, um das Blut zu stärken.

Hühnersuppe nach der Geburt weiter trinken

Auch nach der Geburt sowie während der gesamten Stillzeit kann jede Woche oder zumindest alle 14 Tage eine Hühnersuppe gekocht werden. Hiervon kann die Frau dann drei bis vier Tage 2 bis 3 Tassen täglich trinken.

Alternative für Vegetarier?

Einen adäquaten Ersatz für Vegetarier gibt es leider nicht ganz – zumindest nicht was die Schnelligkeit der Wirkung anbelangt. Hier müssen Qi und Blut etwas langsamer aufgebaut werden.

Eine vegetarische Kraftsuppe könnte folgendermaßen aussehen:

3-4 Liter Wasser

3-4 Karotten (Möhren)

Einige Scheiben Sellerie

Ein Bund Petersilie

Die Zutaten in der angegebenen Menge Wasser drei bis vier Stunden köcheln lassen. Danach abseihen und täglich ein bis eineinhalb Liter der Brühe trinken.

