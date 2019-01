Jedes Jahr rund um Silvester kommt das Thema erneut hoch. Die paar Kilos zu viel auf den Rippen müssen weg, mehr Bewegung könnte nicht schaden und mehr Zeit für die Beziehung muss auch endlich drin sein. Die Rede ist von Neujahrsvorsätzen. Das Problem dabei ist, dass die Vorsätze nach den Feiertagen viel zu schnell wieder unter die Räder des Alltags geraten. Und die gewünschte Veränderung damit nicht dauerhaft ist.

A goal without a plan is just a wish.

Der Silvesterkater ist noch gut in Erinnerung? Die Vorsätze aus dem alten Jahr auch? Schade eigentlich, denn nicht jeder wird über Nacht vom Couchpotato zum muskelbepackten Traumprinzen. Neujahrsvorsätze suggerieren genau das – eine Veränderung über Nacht. Wir neigen dazu, uns viel zu viel vorzunehmen und frustriert aufzugeben, wenn sich nicht schnell die ersten Erfolge einstellen. Dabei wäre doch alles ganz einfach wenn wir

Was sind denn nun smarte Neujahrsvorsätze? Das SMART Acronym stammt aus der Projektplanung und steht für

Dann wäre da noch die Sache mit den Gleichgesinnten. Schließlich ist man zusammen weniger allein. Durchhänger sind so viel einfacher zu überstehen und wenn der Neujahrsvorsatz endlich erfüllt ist, kann man auch gemeinsam feiern.

Wäre da noch die Frage, was sich andere Menschen eigentlich so vornehmen? Vielleicht inspiriert das ja den einen oder anderen, doch noch einen Vorsatz zu formulieren (und die Sache endlich durchzuziehen).

Das Problem mit den „guten Neujahrsvorsätzen“ ist, dass sie zu oft vor dem Hintergrund der Selbstoptimierung entstehen. Die Meditationslehrerin Sally Kempton sagte einmal:

„You are perfect as you are, with the need of a little improvement“.