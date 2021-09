Es ist schon lange bekannt, dass Schäden an den Zähnen oder am Zahnfleisch negativen Einfluss auf unseren gesamten Organismus nehmen können. Breitet sich eine Entzündung erst einmal im Körper aus, wird diese oft chronisch und kann Organe in Mitleidenschaft ziehen. Gleichzeitig sind unsere Zähne unser Aushängeschild – ein offenes Lächeln kann viele Türen öffnen. Damit unsere Zähne lange gesund und schön bleiben, sollte man gewisse Vorkehrungen treffen.

Regelmäßige Zahnarztbesuche

Für viele Menschen ist der Besuch beim Zahnarzt ein Graus. Aus Angst vor Spritzen und unangenehmen Behandlungen zögern sie die Besuche deshalb so weit wie möglich hinaus. Dabei ist genau das das Problem: Wer regelmäßig zur Vorsorge geht, kann Schäden vermeiden oder zumindest früh erkennen. Dadurch müssen seltener Behandlungen zum Zahnerhalt oder Zahnersatz vorgenommen werden. Gerade Angstpatienten, aber auch alle anderen, sollten deshalb mindestens einmal pro Jahr zur zahnärztlichen Vorsorge gehen – idealerweise sogar zweimal jährlich. Neben Prophylaxe, Zahnerhalt, Zahnersatz und Zahnreinigung bieten gute Zahnärzte ein professionelles Zahnbleaching an. Darauf werden wir etwas später im Artikel genauer eingehen

Professionelle Zahnreinigung

Wer täglich zweimal Zähne putzt, fühlt sich oft auf der sicheren Seite. Dennoch können sich Beläge an den Zähnen absetzen. Besonders häufig kommt das an schwer erreichbaren Stellen vor – beispielsweise an Zahninnenseiten oder in den Zahnzwischenräumen. Diese Beläge nennt man im Fachjargon Plaque. Erhärten sie sich, machen sie den Zahnschmelz angreifbar, so dass sich ein optimaler Nährboden für Bakterien bildet.

Zwar gibt es Geräte für den Hausgebrauch, die bei der Entfernung von Plaque helfen können, doch scheitert die Wirksamkeit meist schon daran, dass der Plaque gar nicht erkannt wird. Im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung entfernen die zahnärztlichen Mitarbeiter hartnäckige Beläge von den Zähnen und schaffen so die besten Voraussetzungen für eine gute Mundgesundheit. Ist starke Plaque-Bildung vorhanden, muss diese gegebenenfalls in einer gesonderten Behandlung entfernt werden.

Wie auch bei der Zahnvorsorge gilt: Einmal jährlich, besser zweimal jährlich sollte man einen Termin zur Zahnreinigung vereinbaren. Viele Krankenkassen erstatten die Kosten dafür mittlerweile komplett. Generell ist es aber sinnvoll, sich eine gute Zahnzusatzversicherung zu suchen, die Kosten für allerlei verschiedene zahnärztliche Behandlungen übernimmt.

Professionelles Zahnbleaching

Gesunde Zähne müssen nicht unbedingt strahlend weiß sein. Wie hell die Grundfarbe des Zahnschmelzes ist, hat mit der Genetik zu tun. Auch der Konsum von Genussmitteln wie Zigaretten oder von „dunklen“ Lebensmitteln kann dazu beitragen, dass Zähne, die gesund sind, Verfärbungen bekommen.

Für viele Menschen sind gelbliche Zähne sehr belastend. In solch einem Fall kann ein Bleaching die perfekte Methode sein, um die Zähne wieder aufzuhellen. Frei verkäufliche Produkte sind meist nicht stark genug konzentriert, um einen sichtbaren Erfolg herbeizuführen – dies liegt daran, dass hochkonzentrierte Zahnbleichmittel nur von Fachleuten angewendet oder zumindest durch diese erklärt werden müssen.

Um das neu gewonnene Weiß der Zähne zu erhalten, empfiehlt es sich, nach dem Bleaching dunkle Lebensmittel für eine Weile vom Speiseplan zu verbannen. Zudem kann das Zahnbleaching Anlass dazu geben, seinen Lebensstil grundlegend zu überdenken – der Verzicht auf Nikotin, Koffein und Alkohol tut der allgemeinen Gesundheit auf jeden Fall gut.

Richtige Zähneputzen

In Fragen rund um die Zahngesundheit ist der Zahnarzt natürlich der beste Ansprechpartner. Dennoch beginnt die Zahngesundheit nicht erst in der Praxis, sondern bereits zu Hause. Regelmäßiges Zähneputzen alleine reicht nicht aus, dauerhaft gesunde Zähne zu haben. Die richtige Technik ist dabei entscheidend – ein guter Zahnarzt berät seine Patienten gerne dazu.

Auch die Zahnbürste will gut ausgewählt werden. Elektrische Zahnbürsten sind für ihre hohe Reinigungskraft bekannt und fördern außerdem die Durchblutung vom Zahnfleisch sowie den Speichelfluss. Letzteres trägt dazu bei, dass der Mundraum sich im Laufe des Tages besser selbst reinigen kann, indem der Speichel Bakterien ausspült.

Eine gute Mundhygiene umfasst außerdem das Reinigen der Zahnzwischenräume. Diese kann durch Interdentalbürsten oder Zahnseide erfolgen. Besonders schonend ist die Reinigung durch das sogenannte Ölziehen. Auch ein guter Zungenschaber sollte nicht fehlen – denn gerade auf der Zunge setzen sich Toxine und Säuren ab, die von dort nicht gut weggespült werden können. Die Reinigung der Zunge ist daher essentiell für die Mundgesundheit.