Egal ob du am anderen Ende der Welt die Wildnis Neuseelands entdeckst, mit deinen Camper die Straßen Europas unsicher machst oder mit deinem Partner im 5* Hotel eincheckst: Eine gut gepackte Reiseapotheke darf nicht fehlen! Denn mit ihr kannst du kleine Verletzungen und gesundheitliche Beschwerden selbst behandeln – und möglicherweise sogar deinen Urlaub retten.

Der Reisepartner, auf den man nicht verzichten sollte

Moskitoschwärme, Reisediarrhoe oder Sonnenbrand. Mit einer gut gepackten Reiseapotheke sind Weltenbummler für alle Notfälle gerüstet. Doch was muss in eine Reiseapotheke? Grundsätzlich hängt dies vom Reiseland, der Reiseart und von der Dauer die man unterwegs ist ab. Wer einen Strandurlaub plant, benötigt eine andere Reiseapotheke, als jemand, der sich in einem tropischen Gebiet weit weg von jeder Zivilisation aufhält. Um in dem Salben-Spray-Tabletten-Chaos nicht komplett den Kopf zu verlieren, haben wir dir gemeinsam mit den Experten der Shop Apotheke diese Checkliste zusammengestellt.

Checkliste für deine Reiseapotheke

Die genaue Zusammenstellung der persönlichen Reiseapotheke sollte im Idealfall mit einem Arzt besprochen werden, da einige Medikamente verschreibungspflichtig sind. Zudem kann es zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln kommen. Im Idealfall sollte man Medikamente mitnehmen, wo man weiß, dass diese gut verträglich sind.

Produkte und Medikamente für die ideale Reiseapotheke

Sonnenschutz und After-Sun

Schmerzstillende und fiebersenkende Medikamente

Fieberthermometer

Medikamente für Schnupfen, Husten, Halsschmerzen sowei bei Übelkeit und Erbrechen

Medikamente gegen Durchfall und Elektrolytpräparate

Medikamente bei Verstopfung

Antiallergika

Augentropfen gegen Bindehautentzündung und trockene Augen

Insektenschutzmittel: Repellentien und Mittel bei Insektenstichen

Ohropax (z.B. als Schutz vor Lärmbelästigung)

Persönliche Dauermedikation (z.B. Blutdrucktabletten, Verhütungsmittel wie die Pille etc.)

Zur Wundversorung bei Verletzungen

Desinfektionsmittel

Wund- und Heilsalbe

Pflaster und Verbandsmaterial

Kühlkompressen

Verbandsmaterial

Schere und Pinzette

Einmalhandschuhe

Bei Aktivurlauben

Schmerzsalbe bei Muskelkater

Blasenpflaster

Gegen Mückenstiche

Repellentien

Medikamente bei Insektenstichen

Arzneimittel zur Prophylaxe spezieller Tropenkrankheiten (z.B. Malaria)

Zusätzlich bei Reisen mit Kindern

Sonnenschutz für Kinder

Insektenschutz für Kinder

fiebersenkende Medikamente ( Saft, Zäpfchen etc.)

altersentsprechende Elektrolytpräparate (bei Durchfall, Erbrechen etc.)

In der Schwangerschaft

ausschließlich Medikamente, die während der Schwangerschaft eingenommen werden dürfen z.B. Paracetamol

Kohletabletten und Elektrolytgetränke (Durchfall),

Magnesium (gegen Krämpfe),

hoher Sonnenschutz (Vorbeugung Schwangerschaftsflecken)

Kompressionsstrümpfe (zur Vorbeugung gegen Thrombose)

homöopathische Mittel als Alternative zur schulmedizinischen Reiseapotheke

Bei Fernreisen ist es zudem wichtig, sich vorab über Reiseimpfungen zu informieren. Manche Impfungen bestehen aus mehreren Teil-Injektionen, die in einem gewissen Zeitrahmen verabreicht werden müssen.

Transport & Lagerung der Reiseapotheke

Bei Flugreisen gehören die wichtigsten Medikamente ins Handgepäck. Hier gilt es, auf die Bestimmungen bezüglich Flüssigkeiten zu achten, um auf dem Flughafen keine böse Überraschung zu erleben. Denn: Tabletten oder Kapseln unterliegen keinen Einschränkungen im Handgepäck. Zudem sei erwähnt, dass eine Reiseapotheke stets kühl gelagert werden sollte. Auf keinem Fall sollten Medikamente direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Denn Zäpfchen können bei Hitze schmelzen und die Wirkkraft der Medikamente kann bei zu warmen Temperaturen verloren gehen. Deponiere die Medikamente daher z.B. im dunklen Kleiderschrank, um hier kein Risiko einzugehen.

Warum die Reiseapotheke nicht erst im Urlaubsort einkaufen?

Vielleicht stellst du dir auch die Frage, ob du die benötigten Medikamente nicht erst bei Bedarf im Urlaubsland erwerben solltest? Leider ist die Gefahr von Arzneimittelfälschungen in vielen Ländern groß und / oder der Qualitätsstandard niedriger. Zudem ist der Beipackzettel meist in der jeweiligen Landessprache verfasst. Daher lautet die Empfehlung vorzusorgen und die wichtigsten Medikamente und Utensilien zur Wunderversorgung direkt im Heimatland zu kaufen.

Bei akuten Notfällen, schweren Beschwerden oder Ratlosigkeit über die Symptome, sollte der Weg aber auch im Ausland immer zum Arzt führen.