Die heutige Gesellschaft lebt im Luxus. Denn während sich unserer Vorfahren das Essen durch Jagen, Sammeln und harte Arbeit erkämpfen mussten, sieht das heutige Leben weitaus entspannter aus. Im Supermarkt können Lebensmittel aus aller Welt erstanden werden und Restaurants versorgen uns im Handumdrehen mit allerlei Leckereien. Dieser Umstand bedingt, dass viele Menschen über den eigenen Hunger und Kalorienverbrauch hinaus essen und nach und nach immer mehr Fettpolster ansammeln. 18 Prozent der österreichischen Männer und 15 Prozent der Österreicherinnen gelten bereits als adipös. Leider zeigen Statistiken, dass der Anteil der übergewichtigen Bevölkerung in Österreich nicht abnimmt, sondern sich in den letzten Jahren sogar vergrößert hat: Im Zeitraum von 2014 bis heute stiegen die übergewichtigen Österreicher um 2,1 Prozent an.

Da die Menschen mit der Zahl auf der Waage in der Regel unzufrieden sind, wird den Kilos tagtäglich der Kampf angesagt. Als effektives Mittel gegen die unerwünschten Pfunde hat sich Low Carb erwiesen. So findet der Low Carb Ernährungsplan kalorienreduzierte Alternativen für die beliebtesten Gerichte. Infolgedessen reduziert sich der eigene Umfang und das Essen schmeckt trotzdem.

Low Carb: Was ist das?

Der Begriff Low Carb stammt aus dem Englischen und kann mit “wenig Kohlenhydrate” übersetzt werden. Die bekannte Diät wurde von amerikanischen Berühmtheiten wie Atkins und Kirsch ins Leben gerufen und geht nach einem ganz einfachen Prinzip vor: Die Kohlenhydratzufuhr wird auf ein Minimum beschränkt. Ist der Teller mit hochwertigen Proteinen, gesunden Fetten und leckerem Gemüse, Obst und Salat gefüllt, schmelzen die Pfunde fast wie von allein.

Vor allem in den ersten Wochen der Diät zeigen sich große Erfolge. Die Silhouette wird deutlich schlanker, die Muskeln definierter und das Gewicht sinkt. Das liegt zunächst daran, dass große Mengen an Wasser den Körper verlassen, doch schon bald geht es auch den Speckrollen an den Kragen.

Kohlenhydrate – der Feind der Menschen?

Doch sind Kohlenhydrate wirklich so schlecht? Nein. Kohlenhydrate sind Energielieferanten des menschlichen Körpers. Sie versorgen uns mit Kraft und Ausdauer für die täglichen Aktivitäten und sportlichen Anstrengungen. Sie lagern in Form von Glucose in den Glykogenspeichern und warten geduldig auf ihren Einsatz. Leider hat sich der Mensch vom aktiven Jäger und Sammler zum passiven Stubenhocker entwickelt. Nach dem Dauersitzen auf der Arbeit macht man es sich auf der Couch bequem. Dadurch bedingt können die aufgenommenen Kalorien nicht verbrannt werden und setzen sich in Form von Fett fest. Die Glucose wandert also im Körperinneren aus den Glykogenspeichern aus und manifestiert sich als Speck an Bauch, Po, Arme, Gesicht und Co.

Low Carb Alternativen

Die ungewohnte Ernährung und der Sport zehren oftmals an den Nerven der Abnehmwilligen. Trotz Gewichtsreduktion und Erfolgserlebnissen fällt es ihnen manchmal schwer, sich zum Weitermachen zu motivieren. Glücklicherweise zielt Low Carb darauf ab, die Lieblingsgerichte in kalorienreduzierter Form anzubieten. Dadurch ist es leichter den eigenen Schweinehund zu überwinden und die Diät weiterhin durchzuziehen.

Backwaren

In Sachen Brot müssen sich Low Carb Anhänger mittlerweile keine Gedanken mehr machen. Es existieren unzählige Möglichkeiten, um Brot, Kuchen und andere Backwaren zu ersetzen. Selbstgemachtes Eiweißbrot lässt sich mit wenigen Zutaten und geringem Aufwand im eignen Ofen herstellen. Pro Scheibe kommt man lediglich auf 40 kcal.

Pizza

Eines der beliebtesten Gerichte der Welt ist Pizza. Leider ist die Kombination aus Weißmehl und fettigem Käse alles andere als figurschonend. Aus Blumenkohl oder Thunfisch lässt sich allerdings ebenfalls ein Teig kreieren, der nicht nur lecker schmeckt, sondern auch das Gewicht weiter sinken lässt.

Pasta

Für viele Menschen hinterlässt vor allem der Verzicht auf Nudeln einen bitteren Beigeschmack. Konjak-, Glas- und Zucchininudeln sind jedoch eine tolle Alternative für die herkömmlichen Teigwaren. In Verbindung mit einer leckeren Tomatensoße oder einer cremigen Käsesoße fällt die Low Carb Diät kein bisschen schwer.

Bildnachweis: Foto von Ponyo Sakana von Pexels