5 Yoga Accessoires für’s ♡ (+1 Extra für Katzenfans)

Alles neu macht der Juli! Ich habe für diesen Monat meine Lieblings-Accessoires fürs Herz (und Auge) für euch zusammengefasst. Es dreht sich dabei alles um Yoga – und weil es das Internet so will, auch ein bisschen um Katzen. Viel Freude beim Stöbern.

1. Leichte Yogamatte für Reisen & Outdoor

Auf ans Meer. Oder an den See. Hauptsache heiß und sonnig. Für die Yogapraxis zum Sonnenuntergang braucht es dann aber eine flexible Lösung. Für die Sommerzeit ist eine dünne Yogamatte, die easy zu transportieren ist, Gold wert. Meine Lieblingsmatte ist umweltfreundlich und ich habe selbst an schweißtreibenden Sonnentagen noch den idealen Halt im herabschauenden Hund.



2. Ein flexibles Stück Stoff: Das Hamam Badetuch

Ich liebe Tücher. Je größer, desto besser. Ich nutze sie sowohl als Badetuch, als Schal, als Decke und manchmal sogar als Überwurf zu einem Kleid. Das perfekte Accessoire für den Sommer also! Wichtig ist mir dabei die Qualität der Wolle und ein edler Charme.

Dieses rubin-rote Stück habe ich kürzlich von meinem Schatz geschenkt bekommen. Der skandinavische Stil des dezenten Musters macht das Stück zu einem echten Highlight. Schön oder?

3. Rosenquarz Mala für Kraft & Ruhe

Mein Glücksbringer: ein Rosenquarz Mala. Ich trage diese Kette an besonders herausfordernden Tagen als Arm- oder Halskette, meditiere damit oder platziere sie bequem neben meiner Matte. Ich habe sie vor zwei Jahren von Lotuscrafts geschenkt bekommen und bin noch heute riesig dankbar dafür.

4. Thermo Wasserflasche für kalte und warme Tage

Ich packe meine Sachen und nehme mit: Immer meine Thermo Wasserflasche. Nämlich…

… auf den Berg,

… auf’s Rad,

… hoch zu Ross,

… am Wasser und

natürlich zum Yoga.

Diese spezielle Wasserflasche von SHO kühlt das Wasser an warmen Tagen bis zu 24 Stunden (selbst wenn ich sie versehentlich im glühend heißen Auto vergessen habe). Und wenn es kalt wird, befülle ich sie mit leckerem Tee, der so den ganzen Tag schön warm bleibt.

5. Aroma Diffuser für feine Nasen

Kürzlich war ich bei einer Yoga-Fortbilung in einem tollen Studio und da war diese erfrischende Brise, ausgelöst von diesem Diffuser. Meine Nase ist bei diesen Dingen gerne kritisch, aber dieses Teil hat es mir angetan.

Wenige Stunden später war so ein Diffusser auch schon bestellt und beduftet seither meine Yogapraxis. Mmmhhh…

6. Fun loving Catsuit für mehr Spaß im Wasser

Nichts ist so sexy wie eine Frau mit Katze – außer eine Frau die Katze trägt, oder so. Die Vorderseite dieses Badeanzugs zeigt das Gesicht einer Katze, während die Rückseite einen lockigen Katzenschwanz enthält. Wenn das keine Blicke auf sich zieht – Miau!