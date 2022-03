Bei Subliminals handelt es sich um unterschwellige Botschaften, die das menschliche Gehör zwar nicht bewusst wahrnehmen kann, jedoch vom Unterbewusstsein aufgenommen werden können. Sie werden in der Regel so leise eingespielt, dass die enthaltenen Affirmationen zwar nicht hörbar sind, jedoch weitreichende Veränderungen bewirken können. Diese Botschaften werden sozusagen direkt ans Unterbewusstsein weitergeleitet, sodass Suggestionen stärker wirken und den Menschen gezielt beeinflussen können.

Woher sind die Subliminals?

Mit Subliminals wird häufig eine Studie aus den 1950er-Jahren in Verbindung gebracht, bei der während eines Kinofilms, angeblich für den Bruchteil einer Sekunde, subliminale Botschaften, wie etwa “Iss Popcorn” und “Trink Cola”, eingeblendet wurden. Das soll im Anschluss dann zu einem deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen geführt haben, wobei der zuständige Forscher später wohl zugab, dass es eine solche Studie nie gab. Trotzdem werden Subliminals immer noch damit verbunden. Weitere Informationen zu ihnen und auch zu besagter Studie findest du auf https://www.highenergymind.com/subliminals/.

Subliminale Botschaften sind uns aus folgenden Bereichen bekannt:

1. Werbung

Nachdem die sogenannte „Iss-Popcorn-Trink-Cola-Studie“ publik wurde, fühlten sich viele Menschen hintergangen und fürchteten, dass sie bereits seit Jahren durch Werbung o. ä. getäuscht wurden. Nachdem Gras über die Sache gewachsen war, kam man 2007 wieder auf das Thema. Damals hatte ein kanadischer Fernsehsender das Aufblinken von Gewinnsymbolen bei Glücksspielautomaten eines bestimmten Herstellers entdeckt, womit die gleiche Empörung wie damals gegeben war, da man glaubte, diese Methode wirkt sich Spielsucht fördernd aus. Von einem Großteil der Bevölkerung werden diese Art Botschaften in der Werbung abgelehnt, da viele das Gefühl der Manipulation bezüglich des eigenen Kaufverhaltens verspüren.

2. Politik

Auch innerhalb der Politik sind bereits subliminale Botschaften bekannt. Beispielsweise ließ der damalige US-Präsident George Bush während seines Wahlkampfs im Jahr 2000 einen Werbespot ausstrahlen, während über den komplizierten und seines Erachtens unnötigen Finanzierungsplan seines Gegners Al Gore gesprochen wurde. Dieser beinhaltete negative, subliminale Botschaften. Welche Auswirkung das damals hatte, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall hat George Bush großes Aufsehen damit erregt.

3. Selbsthilfe

Bezüglich der Selbsthilfe sind subliminale Botschaften in aller Munde, da sie im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung eingesetzt werden und bei Themen wie Nikotinentwöhnung oder Gewichtsreduktion u. ä. unterstützend wirken können. Subliminale Botschaften sind die perfekte Ergänzung, wenn man selbst den festen Entschluss gefasst hat, im Leben etwas verändern zu wollen.

Warum werden Subliminals eingesetzt?

Subliminal bedeutet so viel wie unterhalb der Schwelle des Bewusstseins. Die Botschaften an das Unterbewusstsein auf einer anderen Frequenz sollen Selbstheilungskräfte aktivieren, die Kreativität und das Konzentrationsvermögen steigern und uns rundum glücklich und zufrieden machen. Subliminals können zu zig verschiedenen Themen des Lebens angewendet werden.

So wirken Subliminals

Die Botschaften ans Unterbewusstsein erfolgen in Form von Worten und weiteren Informationen, die das Gehirn nicht erreichen, dafür aber eine andere Ebene. Unser Verstand, der so oft und in jeglichen Situationen versucht zu urteilen, soll dabei umgangen werden. Auf diese Art und Weise können alte Programmierungen bzw. Glaubenssätze im Inneren zum Positiven hin verändert werden.

Der Verstand steht oft im Wege

Leider hat unser Verstand sehr viele Vorbehalte zu vielen verschiedenen Themen im Leben. Vorbehalte deuten Dinge allerdings ins Negative, tun uns nicht gut, vermitteln uns ständig, dass wir bestimmte Situationen nicht leicht und ungehemmt bewerkstelligen können. Auf diese Art und Weise steht der Verstand uns häufig im Weg, weshalb subliminale Botschaften auch nicht an ihn, sondern ans Unterbewusstsein gerichtet sind.

Sind Subliminals besser als Affirmationen?

Subliminals können von manchen Menschen vielleicht besser umgesetzt werden als Affirmationen. Allerdings ist das eine ganz individuelle Sache, die von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich wirken kann. Bei Subliminals gilt jedenfalls auch, dass sie mehrmals täglich und über einen Zeitraum von mindestens 30 Tagen angewendet werden sollten.

Fazit

Subliminals sind Botschaften, die den Verstand umgehen und ans Unterbewusstsein gerichtet sind. Hier können sie bereits vorhandene Programmierungen beeinflussen, sodass nachhaltige Veränderung zustande kommen können.