Viel Arbeit im Büro und dazu jede Menge privater Verpflichtungen – zahlreiche Menschen fühlen sich Stress ausgesetzt. Zum Problem wird der Gemütszustand in dem Moment, indem daraus eine chronische Belastung entsteht. Diese kann zu einem erheblichen Risiko für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden werden. Mit welchen Tipps sich dagegen vorgehen lässt, das sehen wir uns in diesem Beitrag an.

Pausen bewusst einplanen

Ein erster Schritt zu weniger Stress im Alltag ist der bewusste Umgang mit unseren Pausen. Gerne tragen wir all die Verpflichtungen in unseren Kalender ein, denen wir im Laufe der Woche nicht entfliehen können. Für die bewusste Erholung bleiben nur noch jene Lücken übrig, die zufällig zwischen jenen Terminen entstehen.



Experten empfehlen aus dem Grund, sich zuerst die fixen Pausen in den Kalender zu schreiben. Diese sollten klar terminiert sein und über den entsprechenden Stellenwert verfügen. Auf dieser Basis kann dafür Sorge getragen werden, dass ein bewusster Gegenpol zur alltäglichen Anstrengung entsteht. Gleichermaßen ist es wichtig, während der Pausenzeit auf die richtigen Aktivitäten zu setzen. Wer lediglich das Handy in die Hand nimmt, kann mit weniger Stressreduktion rechnen als nach einem ausgiebigen Spaziergang.

Gelassenheit trainieren

Auch unser Umgang mit den stressigen und aufregenden Erfahrungen des Alltags ist trainierbar. Für manche mag die wöchentliche Ziehung der Lottozahlen zunächst mit positiver Erregung verbunden sein. Allerdings kann sich daraus eine ungesunde Anspannung entwickeln, die ebenfalls zu unserem Stresslevel beiträgt. Aus dem Grund entscheiden sich viele Spieler für die Abgabe des Scheins im Internet.



Wer sich für die online Teilnahme an der Lotto Ziehung entscheidet, wird automatisch über anfallende Gewinne informiert. Aus dem Grund ist es nicht mehr notwendig, die Scheine selbst im Blick zu behalten, um damit rechtzeitig zur Abholung des Gewinns zu schreiten. Hierbei handelt es sich um ein simples Beispiel dafür, wie einfache Umstellungen für weniger Stress in unserem Tag sorgen können.

Sportliche Betätigung

Auf der anderen Seite können wir auf körperlicher Ebene etwas gegen den Stress tun, dem wir uns so oft ausgesetzt fühlen. Sportliche Betätigung hat einen nachgewiesenen positiven Effekt auf unsere Ausgeglichenheit. Schon aus dem Grund lohnt es sich, den Sport stärker in den Alltag zu integrieren. Wichtig ist dabei die Regelmäßigkeit und die langfristige Perspektive, die unsere Bemühungen haben sollten.



Natürlich gibt es bestimmte Sportarten, die wir sofort mit Entspannung und Ausgeglichenheit in Verbindung bringen. Dies gilt zum Beispiel für Yoga, das sich mit ganz wenigen Hilfsmitteln realisieren lässt. Auch körperlicher und emotionaler Ebene können so Fortschritte erzielt werden.

Auf der anderen Seite können wir uns am persönlichen Spaßfaktor orientieren, wenn wir auf der Suche nach der nächsten gelungenen Sportart sind. Finden wir eine Sportart, die uns ganz besonders reizt, so steigert dies die Wahrscheinlichkeit, dass wir langfristig am Ball bleiben. Zwar mag die jeweilige Art der Bewegung auf den ersten Blick nicht gleich effektiv sein wie das Yoga. Doch über die höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir im neuen Sport aktiv bleiben, gleicht sich dieser Effekt wieder aus. Auch die Teilnahme in einer Sportgruppe kann in dieser Frage einen positiven Effekt mit sich bringen. Denn so entsteht ein fester Termin für den Sport.