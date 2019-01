Life sucks. Entschuldige diese Ausdrucksweise, aber es gibt so Tage, wo die Mundwinkel einfach nicht ihren Weg nach oben finden. Wir haben sie alle, diese Tage. Seien wir ehrlich. Und genau an solchen Tagen sollte man sich nicht damit abfinden, dass der Tag gelaufen ist. Das wäre zu einfach. Happiness is an inside job! Und diese 8 kleinen Gute-Laune-Kicks helfen dir dabei.

1. Guter Morgen, guter Tag

Glückliche Menschen haben eines gemeinsam: Sie denken positiv! Jeder erschafft sich seine Realität selbst. Minute für Minute. Tag für Tag. Wir denken unglaubliche 60.000 Gedanken am Tag … wer immer auf seiner negativen Gedankenwelle weiter surft, wird nie so richtig glücklich werden. Daher gleich am Morgen die ersten 15 Minuten des Tages positiv gestalten. Stell dir gleich nach dem Aufstehen die Frage, was du heute machen musst, damit es für dich ein schöner Tag wird. Und dann tu es.

„Glücklichsein ist davon abhängig, dass du die Umstände als positiv wahrnimmst; innerer Frieden nicht.“ Eckhart Tolle

2. Plitsch platsch – ab unter die kalte Dusche

Schlechte Laune? Dann spring unter die kalte Dusche. Immer wieder warm, kalt, warm, kalt… wasch dich frei von den negativen Gedanken und Gefühlen. Am besten verwendest du noch ein gut duftendes Duschgel z.B. mit Minz-Aroma. Denn der richtige Duft hebt die Stimmung in kürzester Zeit. Noch mehr für deine Nase gibt es im nächsten Punkt.

3. Gute Laune kann man riechen

Frisch gemähtes Gras, Weihnachtsplätzchen… gib zu, das weckt sofort gute Gefühle in dir. Düfte sind eng mit Erinnerungen und Emotionen verknüpft. Der richtige Duft streichelt unsere Seele – das solltest du dir an gewissen Tagen zunutze machen.

Finde einen Duft, der dein Gemüt hebt. Vielleicht ist es Erdbeergeschmack weil du früher als Kind immer Erdbeerkompott gegessen hast? Oder der Duft von Tannennadeln, der dich an tief entspannte Waldspaziergänge erinnert?

Es gibt zahlreiche duftige Stimmungsmacher die mehr Freude in deinen Tag bringen z.B. Rosmarin, Zitronenmelisse oder Teebaumöl.

4. Glücksmomente mit Teebaumöl

Teebaumöl ist ein beliebtes Hausmittel bei allerlei Beschwerden. Auch bei psychischen Beschwerden ist es ein echter Seelentröster. So hilft es bei Ängsten, stärkt das Selbstvertrauen und vertreibt eben auch negative Stimmung.

Tipp: Einfach 3-5 Tropfen Teebaumöl in ein Glas Wasser geben geben und gut gurgeln. Alternativ kann man auch 10 Tropfen ins Badewasser geben.

5. Good Vibes – Playlists für gute Laune

Ein Tänzchen gefällig? Musik ist ein echter Stimmungsmacher und vertreibt die letzte schwarzen Wolke am Himmel. Auf Spotify gibt es einige Gute-Laune-Playlists für den ultimativen Energiekick: Drück jetzt die Play-Taste!

6. Das bringt dich garantiert zum Lachen: Der Stift

Wenn das alles noch nichts geholfen hat, versuche diese Technik: Nimm einen beliebigen Stift in den Mund und halte diese Position für einige Minuten. Wenn du nach fünf Minuten noch keine Besserung verspürst, nimm den Stift der Länge nach ;-).

Durch den Stift bist du gezwungen die Mundwinkel nach oben zu ziehen. Ob du willst oder nicht. Das trickst dein Gehirn aus und Glückshormone werden freigesetzt.

7. Klopf dich frei

Hast du ein enges Gefühl im Herzraum? Dann klopfe mit geschlossenen Fäusten deinen Brustkorb ab, insbesondere in der Mitte deiner Brust. Durch diese Klopftechnik stimulierst du deine Thymusdrüse, die für die Ausschüttung von Endorphinen verantwortlich ist.

Tipp: Eine Anleitung für die chinesische AnMo Selbstmassage haben wir bereits in einem früheren Artikel für dich verfasst.

8. Tue etwas Gutes für jemanden

Geteilte Freude ist doppelte Freude. Es ist wissenschaftlich bewiesen, das Menschen die regelmäßig etwas Gutes für andere tun glücklicher sind. Also spring über den Schatten und koche einem Freund ein leckeres Menü, hilf im Tierheim aus oder kauf einem Bettler etwas zu Essen.

Hast du noch Tipps für mehr gute Stimmung? Verrate sie uns doch & schreib ein Kommentar.

Bildnachweis: bigstockphoto.de