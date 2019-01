Was brauchst du, um wieder in Balance zu kommen? Die drei Doshas aus dem Ayurveda Vata, Pitta und Kapha beruhen auf den 5 Elementen und wirken in unserem Körper in unterschiedlichen Anteilen. Sie bilden so deine einzigartige Konstitution – wenn du diese kennst hast du einen klaren Vorteil in der mentalen und körperlichen gesunderhaltung deines Körpers. In diesem Beitrag widmen wir uns dem luftigen Typ: Dem Vata Dosha.

In dieser 3-teiligen Ayurveda-Yoga-Serie bekommst du einen Einblick in die Yoga-Praxis für die 3 Doshas im Ayurveda. Einen allgemeinen Überblick über die Schwesternwissenschaften Yoga und Ayurveda bekommst du in folgenden Beiträgen:

Das Vata Dosha: Aussehen und Typ

Feststellen kann man sein Dosha anhand von Merkmalen wie Körperbau, Haut, Hungergefühl, Wärme- und Kältetoleranz oder dem eigenem Temperament. Am besten konsultiert man einen Ayurveda Arzt, der den Konstitutionstyp durch verschiedene körperliche Untersuchungen, etwa einer Puls- und Zungendiagnose erkennt.

Der Vata Typ hat meist eine zierliche Figur mit dünnen Knochen. In der Jugend ist er flexibel, aber im Alter wird er oft steif – vor allem die Wirbelsäule, da Vata die Knochen regiert. Dieser Typ friert leicht und hat trockene, dünne Haut, knackende Gelenke und eine eher schlechte Durchblutung. Charakteristisch für Vata Menschen sind auch kleine Augen, schmale Lippen und ein schmales Gesicht.

Vata Typen sind zudem sehr feine und kreative Menschen. Musiker, Philosophen und Künstler tragen meist viel Vata in sich. Ein Vata ist immer „on the go“ und tut sich eher schwer, Ideen abzuschließen da ihm stets neue in den Sinn kommen. Das viele Denken kann kann ihn auch verunsichern und wenn Vata zu hoch ist, wird er ängstlich und / oder vergesslich.

Jahreszeit Elemente Ausgeglichen Unausgeglichen Herbst,

Anfang Winter Luft

Äther (Raum) kreativ,

spirituell,

viele Ideen unruhig, Angst,

unausgeglichen,

trockene Haut,

schlechtes Gedächtnis,

Osteoporose

Der Vata Typ braucht Yoga

Asanas sind für diesen Typ nahezu ein Muss, um ein Leben lang aktiv und geschmeidig zu bleiben.

Vata Menschen sind leicht besorgt – daher ist eine erdende Yoga Praxis genau richtig. Folgende Eigenschaften sollte die Yoga Praxis mitbringen:

durchwärmend,

nährend und

beruhigend.

Zudem sollte die Yoga-Klasse für den Vata Typ durch stärkende Konzentrationsübungen begleitet sein (Vata Menschen grübelt gerne).

Zudem hilft es, dass Vata Yogis ihren wahren Wesenskern im Inneren finden um sich nicht in tausend Ideen im Außen zu verlieren.

Qualitäten für die innere Einstellung

Während du Yoga übst, kannst du dich zu Beginn deiner Praxis auch mental ausrichten. Folgende Qualitäten gleichen dein Vata Dosha aus:

ruhig

langsam

stetig

erdend

kräftigend

regelmäßig

So profitiert der Vata Typ von Yoga

Zu Beginn Zeit lassen: ankommen, sich einfinden

Tiefe Atmung und richtige Einstellung zu Beginn und während der Praxis (siehe innere Einstellung oben)

Rhythmisch üben im eigenen Atemfluss

Haltungen sollen etwas langsamer erkundet werden, eher leichte Haltungen

Surya Namaskar (Sonnengrüße) in besonders stetiger, zentrierter Form üben, Hände in Anjali Mudra (Gebetshaltung)

Betonung auf Stand- und Gleichgewichtsübungen

Nadi Shodana (Wechselatmung)

Abschluss: langes Savasana

Asana Empfehlungen für das Vata Dosha

Asanas für Becken und Dickdarm (dort sammelt sich Vata an) – lindern Verspannungen im Bereich der Hüften und Lendenwirbelsäule, ISG

Viele Asanas im Sitzen und Liegen da erdend

Wirbelsäule in alle Richtungen bewegen (z.B. Drehsitz), auch im Liegen

Vorwärtsbeugen im Sitzen und Stehen

Rückbeugen nur sehr sanft wie Kobra oder Heuschrecke

(Vata kann Rundrücken machen, daher Rückbeugen gut)

(Vata kann Rundrücken machen, daher Rückbeugen gut) Stehende Gleichgewichtshaltungen wie Baum, ohne Dynamik

Yoga Mudra und Shavasana

Die Yoga Praxis war erfolgreich, wenn der Vata Typ sich danach ruhig und warm im Becken fühlt. Die Emotionen sind stabil und er fühlt sich gut geerdet, der Geist ist friedlich.

Dieser Artikel dient Übersicht und ersetzt nicht den Besuch beim Arzt oder Ayurveda-Therapeuten!