Die Schwangerschaft ist eine aufregende Zeit, die mit einigen körperlichen Veränderungen verbunden ist. Mit dem Wachstum des Bauches steigt nicht nur die Vorfreude auf den Nachwuchs, sondern auch die Belastung für den Körper. Im letzten Schwangerschaftsdrittel leiden viele Frauen unter Rückenschmerzen, die sich häufig auch auf die Schlafqualität auswirken. Mit dem passenden Bett und der richtigen Schlafposition können die Rückenschmerzen gelindert und auch in der Schwangerschaft ein erholsamer Schlaf genossen werden.

Boxspringbett – mehr Liegekomfort in der Schwangerschaft

Das Boxspringbett bietet durch seinen mehrteiligen Aufbau einen besonders hohen Liegekomfort und sorgt auch in der Schwangerschaft für eine erholsame Nachtruhe. Das Bettsystem besteht aus insgesamt drei zu unterscheidenden Ebenen:

Boxspring (auch Federkern genannt)

Matratze

Topper

Damit der Körper in der Schwangerschaft die bestmögliche Unterstützung erhält, empfiehlt sich eine 7-Zonen-Matratze mit Taschenfederkern. Bei einer Taschenfederkernmatratze sind die Federn in einzelne Taschen eingearbeitet, die bei Belastung einzeln nachgeben und punktelastisch auf Druck reagieren, jedoch ohne den Nachteil, dass der Körper zu stark einsinkt. Auf diese Weise passt sich die Matratze an die verschiedenen Körperpartien an und ermöglicht es so, dass die Hüfte einsinken kann, während die Taille gestützt wird. In der Schwangerschaft ist gerade der Lendenwirbelbereich häufig der Ausgangspunkt der Rückenschmerzen und bedarf daher einer ganz besonderen Unterstützung in der Nacht.

Topper – für maximalen Komfort in der Nacht

Der Topper dient nicht etwa nur als Matratzenschoner, sondern er sorgt darüber hinaus für einen zusätzlichen Komfort. Erhältlich sind die Topper aus verschiedenen Materialien, die unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Zur Auswahl stehen die folgenden Materialien:

Visco-Schaum

Gel-Schaum

Latex

Kaltschaum

Wer eine feste Unterlage benötigt, für den empfiehlt sich ein Modell aus Kaltschaum. Trotz seiner hohen Festigkeit erweist sich der Kaltschaum-Topper als punktelastisch und ermöglicht ein Einsinken der Schultern und der Hüfte. Eine weiche Unterlage hingegen bildet der Visco-Schaum-Topper, der sich an den Körper anpasst und dessen Form annimmt. Ähnlich wie ein Topper aus Visco-Schaum verhält sich ein Gel-Schaum-Topper. Ein Latex-Topper hingegen bietet im Vergleich zum Visco- oder Kaltschaum-Topper eine geringe Stützwirkung und erweist sich als flächenelastisch. Für einen höchstmöglichen Liegekomfort ist zu beachten, dass man den Topper richtig anbringen sollte, da dieser die Matratze ergänzt und deren Eigenschaften unterstützt. Bei einer punktelastischen Matratze sollte daher ein Topper gewählt werden, der ebenfalls diese Eigenschaft aufweist und zum Liegekomfort beiträgt.

Die richtige Schlafposition bei Rückenschmerzen in der Schwangerschaft

Wenn die Rückenschmerzen trotz einer optimalen Schlafunterlage nicht nachlassen, kann es hilfreich sein, die Schlafposition zu verändern. Hebammen und Ärzte raten aufgrund des Vena-Cava-Syndroms oftmals davon ab, in der Schwangerschaft auf dem Rücken zu schlafen. Vor allem im letzten Schwangerschaftsdrittel kann das Kind beim Schlafen in Rückenlage auf die untere Hohlvene drücken und so den Blutfluss erschweren oder sogar unterbrechen. Das Vena-Cava-Syndrom äußerst sich durch einen niedrigen Blutdruck, Schwindel, Übelkeit und Kreislaufprobleme. Ebenfalls nicht empfehlenswert ist das Schlafen auf der rechten Seite, da dadurch Sodbrennen ausgelöst werden kann, was in der Schwangerschaft ebenfalls häufig ein Problem ist. Stattdessen raten Experten zum Schlafen auf der linken Seite und die Stabilisierung durch ein Seitenschläfer- oder Stillkissen.