Der Körper einer werdenden Mutter macht zahlreiche Veränderungen durch. Manche von ihnen sind nach außen hin sichtbar. Andere nehmen nur die schwangeren Frauen selbst wahr. Damit du dich in dieser besonderen Zeit so wohl wie möglich fühlen kannst, benötigst du unbedingt die geeignete Unterwäsche.

Worauf solltest du beim Kauf von Schwangerschaftswäsche achten?

Am Anfang der Schwangerschaft kannst du wahrscheinlich noch eine Weile deine normale Unterwäsche tragen. Lange wird das aber nicht der Fall sein. Beim Neukauf solltest du ein paar Regeln beachten und nicht nur das, was du sonst kaufst, einfach ein paar Nummern größer besorgen. Denn dein Körper muss jetzt Großes leisten. Du solltest ihm so viel Komfort wie möglich zugestehen.

Welche Voraussetzungen sollte gute Schwangerschaftswäsche erfüllen?

Halte nach Umstandswäsche Ausschau, die aus hautsympathischen und atmungsaktiven Materialien besteht. Optimal geeignet ist beispielsweise Baumwolle. Diese fühlt sich weich auf der Haut an, ruft nur selten Irritationen hervor und ist zugleich sehr pflegeleicht und strapazierfähig. Hinzu kommt, dass sie eine hohe Saugfähigkeit besitzt. Solltest du also dazu neigen, in der Schwangerschaft vermehrt zu schwitzen, ist Baumwolle-Wäsche eine hervorragende Wahl. Sie nimmt auch nicht so schnell Gerüche an wie Polyester oder andere Kunstfasern.

Damit sich BH und Slip hervorragend an deine neuen Rundungen anpassen und dir ausreichend Bewegungsfreiheit im Alltag bieten, solltest du darauf achten, dass die Wäsche einen Elasthan-Anteil besitzt. Breite Bündchen mit einer hohen Elastizität tragen ebenfalls zu einem hohen Komfort bei.

Umstandswäsche muss nicht altbacken sein

Unterwäsche für Schwangere gilt häufig als langweilig oder gar bieder. Doch das muss nicht sein. Mittlerweile gibt es ansprechende BHs und Höschen, die sich in ansprechenden Farben zeigen. Manche Slips und BHs sind sogar mit Spitze verziert. Komfort und Design müssen sich nicht ausschließen. Dennoch steht bei den BHs und Höschen vor allem das angenehme Tragegefühl im Vordergrund. Das macht sich insbesondere durch die Materialien und Formen bemerkbar.

Der richtige BH für schwangere Frauen

Eines vorweg: Es gibt nicht den einen perfekten BH für werdende Mütter. Es kommt auch immer ein wenig darauf an, wie groß deine Oberweite ist und welche Art von BHs du generell bevorzugst. Hier findest du ein paar allgemeine Tipps, die eine gute Orientierung auf der Suche nach einem geeigneten BH bieten können.

Harte Schalen oder drückende Bügel vertragen sich meist nicht mit den Brüsten einer Schwangeren. Denn durch die hormonellen Veränderungen im Körper schwellen die Brüste an und werden häufig auch empfindlicher. Nahtlose, weiche BHs, die wie eine zweite Haut auf dem Körper sitzen, sind also gefragt. Manche Modelle besitzen herausnehmbare Schaum-Cups, die für eine Formung der Brust sorgen.

Viele Frauen greifen schon während der Schwangerschaft zu einem Still-BH. Denn dieser bietet eine ganze Reihe von Vorteilen. Er ist für sensible, druckempfindliche oder gar schmerzende Brüste entwickelt worden und besitzt eine weiche elastische Oberfläche sowie ein breites Brustunterband. Außerdem lassen sich die Träger vorne abnehmen, was später beim Stillen von großem Vorteil sein kann. Dadurch sparst du bares Geld, denn du kannst den BH nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch später tragen.

Neben Art, Material und Beschaffenheit der BHs spielt aber auch die richtige Größe eine wichtige Rolle. Die Brüste sollten nicht eingeengt werden, sondern ausreichend Platz haben. Die Träger dürfen nicht einschneiden und das Unterbrustband sollte fest sitzen, aber niemals drücken.

Slips für schwangere Frauen

Auch das Höschen sollte möglichst anschmiegsam und weich sein. Viele schwangere Frauen greifen zu Slips, die ein wenig höher geschnitten sind und über den Bauch reichen. Mit wachsendem Bauch müssen diese auch Stück für Stück ein wenig größer werden. Viele Oberbauch-Slips sind so elastisch, dass sie einfach mitwachsen. Alternativ kannst du dich für einen Slip entscheiden, der unter dem Bauch endet.

Ob die Über- oder Unterbauchvariante die richtige Wahl für dich ist, musst du selbst herausfinden. Am besten probierst du einfach beides aus. Vielleicht variierst du auch zwischen den beiden Varianten. Eine Überbauch-Unterhose kann beispielsweise zu Hause auf der Couch richtig gemütlich sein. An einem heißen Sommertag im Park oder beim Yoga für Schwangere willst du deinen Bauch aber vielleicht nicht noch mit einer zusätzlichen Schicht Stoff bedecken und greifst dann einfach zur Unterbrauch-Unterhose.