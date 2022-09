Der Stress des Alltags ist vermutlich jeder Person bekannt, doch oft verliert man sich in diesen Phasen schnell und findet keine Ruhe. Doch gerade in stressigeren Lebensphasen ist es notwendig, dass wir einen kurzen Moment innehalten und uns Zeit nehmen, um durchzuatmen. Dies kann bereits hilfreich sein, um den Stress zu reduzieren und wieder einen bewussteren Blick auf die Aufgaben des Tages zu bekommen. Damit der Stress nicht zu stark wird, ist es sinnvoll bereits präventiv vorzugehen. Deshalb finden sich in diesem Beitrag einige Tipps für mehr Entspannung im Alltag, von denen vielleicht der eine oder andere eine neue Anregung ist.

Gezielte Entspannungsübungen in den Alltag einbauen!

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und genau deshalb ist es so wichtig, dass auch Entspannung zur Routine wird. Dies soll keinesfalls heißen, dass man den ganzen Tag nur faul auf der Couch rumliegt. Stattdessen sollte man sich feste Zeiten in den Kalender eintragen, in denen man etwas entspannendes macht. Dies kann für jeden Menschen etwas anderes bedeuten. Der eine nimmt ein Bad, um zu entspannen, wohingegen der andere zum Sport fährt. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die einfach einmal ausprobiert werden können. Wie wäre es beispielsweise mit einer Runde Yoga nach der Arbeit? Yoga kann sehr entspannend sein, sofern es sich nicht um eine der sportlicheren Variante handelt und man die Disziplin findet, um es beizubehalten. Beim Yoga wird sehr viel mit der richtigen Atemtechnik gearbeitet und es dauert am Anfang einige Zeit, bis dies besser funktioniert. Umso schöner sind aber auch die Erfolgsergebnisse, wenn eine Dehnung für längere Zeit gehalten werden kann und gleichzeitig der Atem nicht zu flach ist. Ob und inwiefern Yoga für einen selbst geeignet ist, findet man am besten zuhause auf der eigenen Matte oder in einem Kurs mit anderen Teilnehmern heraus.

Tipp: Nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht ist Entspannung für den Körper von sehr großer Bedeutung. Deshalb sollte man Schlafproblemen entgegenwirken und schauen, ob und inwiefern bestimmte Techniken eine gute Schlafqualität zurückgewinnen können.

Finanzielle Probleme beheben und gezielt etwas dagegen unternehmen!

Der Alltag hält viele Stressfaktoren für jeden bereit und insbesondere finanzielle Sorgen können die Freuden des Alltags schnell überschatten. In einer solchen Zeit ist es wichtig, dass man versucht objektive Lösungen zu finden und bei Bedarf Freunde und Familie um Hilfe zu bitten. Es ist wichtig, dass man sich mit diesen eher unschönen Themen konfrontiert, damit die finanziellen Sorgen einem nicht irgendwann über den Kopf wachsen. Vielleicht finden sich dann Lösungen, wie kurzfristig mehr Geld verdient werden kann. Oder aber man ist bereit, um ein Risiko einzugehen und zu hoffen, dass man auf eher unwahrscheinliche Art und Weise mehr Geld bekommt. So wäre es beispielsweise mit einem Lottoschein. Die Wahrscheinlichkeit für den Hauptgewinn ist nicht besonders hoch, aber vielleicht würde bereits eine kleine Geldsumme die finanziellen Sorgen bereinigen?

Fest steht, man sollte sich viel öfters die Zeit nehmen, um einen Moment zu genießen und diesen einfach so anzunehmen, wie er ist. Man kann keine finanziellen Sorgen von jetzt auf gleich lösen. Aber man kann erheblich dazu beitragen, dass man sich nicht von seinen Ängsten kontrollieren lässt und immer noch ein schönes und glückliches Leben führt.