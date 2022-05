Wir kennen wohl alle den Ausdruck: „Das geht mir auf die Nerven!“ Wenn wir uns gestresst oder unter Druck fühlen, ist das Nervenkostüm angespannt. Wer regelmäßig damit zu kämpfen hat, leidet eventuell an einen Vitamin B Mangel. Denn unsere Nerven liegen schneller blank, wenn wir diesbezüglich unterversorgt sind. Und das kann weitreichende Folgen für unsere Gesundheit haben. Zu den möglichen Symptomen eines Vitamin B Mangels zählen u.a. Müdigkeit, Erschöpfung, Appetitlosigkeit und depressive Verstimmung.

Welche B Vitamine gibt es?

Spätestens seitdem sich immer mehr Menschen vegan ernähren, ist Vitamin B12 in aller Munde. Aber was ist mit den anderen B Vitaminen?

Die Gruppe der B Vitamine umfasst acht Vitamine: B 1 , B 2 , B 3 , B 5 , B 6 , B 7 , B 9 und B 12 . Sie alle sind wasserlösliche Vitamine und können nicht im Körper gespeichert werden. Daher müssen sie dem Körper zugeführt werden.

B Vitamine sind Energie-, Stress- sowie Schönheitselixier zugleich. Zudem übernehmen eine wichtige Funktion für eine gesunde Psyche sowie für das Immun- und Nervensystem.

Vitamin B1 Thiamin Energiestoffwechsel, Herzfunktion, Psyche, Kondition, Gedächtnis, Reizleitung Nervensystem Vitamin B2 Riboflavin Verringerung von Müdigkeit, Haut, Sehkraft, Zellschutz, Schleimhäute, Entgiftung, unterstützt Bildung Vitamin B3, B6, Folsäure und Vitamin K, gesunde Haut, Haare und Nägel Vitamin B3 Niacin Psyche, Schleimhaut, Haut, Verringerung von Müdigkeit, Regulation Blutfettwerte, Regeneration Muskeln Vitamin B5 Pantothensäure Verringerung von Müdigkeit, Konzentration, wichtig für Stoffwechsel, wichtig für die Wundheilung, Vitamin B6 Pyridoxin Verringerung von Müdigkeit, Psyche, Immunsystem, Hormontätigkeit Vitamin B7 Biotin Schleimhäute, Psyche, Stoffwechsel, Haut, Haare, Nägel Vitamin B9 Folsäule Verringerung von Müdigkeit, Psyche, Zellteilung, Immunsystem, besonders wichtig für Schwangere Vitamin B12 Cobalamin Verringerung von Müdigkeit, Zellteilung, Immunsystem, Psyche, Stoffwechsel, Bildung rote Blutkörperchen, Zellerneuerung Übersicht B Vitamine und ihre Funktion

Wie erkenne ich einen Vitamin B Mangel?

Die Symptome eines Vitamin B Mangels können sich vielfältig äußern. Das macht ihn nicht gerade einfach zu diagnostizieren. Daher empfiehlt sich eine Blutabnahme bei einem Arzt, um den Vitamin B Status zu erheben. Es gibt aber Symptome, die auf einen Vitamin B Mangel hinweisen können:

Müdigkeit / Erschöpfung

Konzentrationsstörungen

Schlechtes Gedächtnis

Depressive Verstimmung

Appetitlosigkeit

Spröde Haut und Haare

Rissige Nägel

Eingerissene Mundwinkel

Wer sich stets müde und abgeschlagen fühlt, sollte zudem an einen Vitamin D Mangel denken. Gerade bei Menschen mit nur wenig Aufenthalt im Freien, machen natürliche Vitamin D 3 Tropfen Sinn. Am besten angereicht mit Öl. Denn als fettlösliches Vitamin kommt es so am einfachsten Babys, Kindern und Menschen zugute, die ungern Tabletten schlucken. Am besten lässt man auch hier den Vitamin D Status mithilfe einer Blutabnahme testen. Häufig ist der Vitamin D Mangel bei Menschen in unseren Breiten sehr hoch, sodass zu Beginn mit einer „Aufladephase“ höher dosiert werden kann.

Ursache für einen B Vitamin Mangel

Grundsätzlich können alle Vitamine der B-Gruppe durch eine ausgewogene Ernährung aufgenommen werden. Die Hauptursache für einen Vitamin B Mangel ist daher falsche oder einseitige Ernährung. Gerade Vitamin B12 nimmt hier eine Sonderstellung ein, da es ausschließlich über tierische Lebensmittel aufgenommen werden kann. Wer sich vegan ernährt, sollte daher Vitamin B12 Tropfen zu sich nehmen. Auch während der Schwangerschaft besteht ein erhöhter Bedarf an B Vitaminen. Zudem sind Medikamente wie die Anti Baby Pille echte Vitaminräuber. Auch eine Störung im Magen-Darm-Trakt, kann zu Mangelerscheinungen führen.

Hinweis: Da B Vitamine wasserlöslich sind, ist eine Überdosierung unwahrscheinlich. Die regelmäßige Einnahme von Nahrungsergänzungsmittel sollte jedoch immer nach ärztlicher Diagnose erfolgen. Die übermäßig hohe und unnötige Zuführung an Vitaminen könnte ansonsten zu Nebenwirkungen führen. Insbesondere die Einnahme hoher Dosen von B3, B6 und B12.