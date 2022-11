Yoga ist so vielfältig wie das Leben – und so ist der Yogaunterricht. Das macht den Beruf als Yogalehrer besonders attraktiv. Denn Yoga wird immer zu dem, was der Mensch gerade braucht. Und so findet das alte philosophischen Konzept heute auch in der modernen Forschung und der Neurobiologie viel Aufmerksamkeit. Yogalehrer auf der ganzen Welt vernetzen sich und tauschen online wie offline ihre Erfahrungen aus. Der Yogaunterricht wird moderner – und teilweise sogar mit Musik untermalt.

Die Vielfalt des Yoga

Yoga ist ein uraltes philsophisches Konzept aus Indien und dabei vielmehr als „nur“ Yogaübungen. Der Einfluss westlicher Ideen, schlägt dabei immer mehr auf das indische Konzept durch. Gab es ursprünglich vier große Yoga Wege (1. Raja Yoga – das Yoga der Geisteskontrolle, 2. Karma Yoga – das Yoga des selbstlosen Handelns, 3. Bhakti Yoga – das Yoga der liebenden Hingabe und 4. Jnana Yoga – das Yoga der Erkenntniss ), findet man heute zahlreiche verschiedene Yoga-Stile. Ein Dschungel an Richtungen, indem sich Yogaanfänger zu Beginn kaum zurechtfinden. Im Westen am häufigsten verbreitet sind dabei Hatha-Yoga Stile, welche Körperübungen (Asanas) als zentralen Bestandteil einer Yogastunde haben und eine gute Mischung aus Kraft, Dehnung und Entspannung bieten. Yogalehrer demonstrieren dabei die Übungsabfolgen und korrigieren die Ausführung der Teilnehmer. Daher ist auch anatomisches Wissen zentraler Bestandteil einer Yogalehrerausbildung. Yogalehrer leiten Meditationen an und haben Kenntnisse in unterschiedlichsten Atem- und Entspannungstechniken.

Yoga mit Flow

Eine beliebte Variante des Hatha Yoga sind Vinyasa-Flow-Einheiten. Dabei übt man eine Abfolge von Asanas im Rhythmus des Atems. Der kontrollierte Atem gibt das Tempo vor. Der bekannteste Yoga Flow ist die Asanafolge „Sonnengrußes“ (Surya Namaskar). In vielen Yogastunden ist der Sonnengruß jedoch nicht das einzige Flowelement. Hier ist die Kreativität des Yogalehrers gefragt, denn viele unterschiedlich Asanas lassen sich zu unterschiedlichen Flows kombinieren.

Yoga und Musik im Flow

Es ist bekannt, dass Musik zum Körper wie auch zur Seele spricht und dass Yoga eine Praxis ist, die beide Bereiche vereint. Im Inside Yoga werden Yoga Asanas in Verbindung mit Musik „on beat“ angeleitet. Musik, Tempo, Rhythmus und Takt werden dynamisch, aber auch harmonisch in die Yogapraxis integriert. Die ganze Klasse von Musik umrahmt. Dabei kann der Geist ganz im Moment versinken, während der Körper anmutig von einer Asana in die nächste gleitet.

