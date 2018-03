Wir verschlafen ein Drittel unseres Lebens. Im Zustand der absoluten Ruhe regenerieren Menschen wie Tiere ihre Kräfte. Um Schlafproblemen, Rückenschmerzen oder Verspannungen vorzubeugen, bedarf es aber nicht nur einer guten Matratze, sondern vor allem dem richtigen Kopfkissen. Wir räumen auf mit gängigen Kissen-Mythen und sagen dir, welcher Polster dir süße Träume beschert. Dafür haben wir zwei Kissen aus natürlichen Materialien von simpelsleep getestet. Damit auch du besser schläfst, verlosen wir am Ende des Beitrags ein ganz besonderes Kissen.

Wie lange soll man schlafen? Die ideale Schlafdauer!

„Hast du gut geschlafen?“, heißt es am Morgen. „Gute Nacht“, am Abend. Der Tag-Nacht-Rhythmus bestimmt unser ganzes Leben. Ob wir tagsüber gut gelaunt, in der körperlichen Mitte und leistungsfähig sind, hängt maßgeblich davon ab wie wir schlafen.

8 Stunden Schlaf sollten es da im Optimalfall für 90% der Menschen schon sein. Nur 5% kommen mit weniger aus.

Dabei kommt es aber nicht nur auf die Dauer an, sondern vor allem auf die Qualität. Wer zwar 8 Stunden schläft, aber zigmal aufwacht und Gedanken wälzt, wird kaum erholt in einen neuen Tag starten. Das Schlagwort lautet: Schlafeffizienz (Verhältnis von Zeit, die wir im Bett verbringen zu tatsächlichem Schlaf). Und die sollte deutlich über 90% liegen.

Schlafeffizienz verbessern

Schlechter oder zu geringer Schlaf kann viele Gründe haben:

Stress, Sorgen und Ängste: Unser Gehirn verarbeitet im Schlaf die Erlebnisse des Tages. Wer sich tagsüber gestresst fühlt, findet auch in der Nacht nicht immer die gewünschte Erholung.

Unser Gehirn verarbeitet im Schlaf die Erlebnisse des Tages. Wer sich tagsüber gestresst fühlt, findet auch in der Nacht nicht immer die gewünschte Erholung. Störung des Schlafrhythmus: Eine Partynacht oder der Jetlag von der letzten Fernreise können genauso für einen gestörten Schlafrhythmus sorgen, wie Kleinkinder, die in der Nacht Betreuung der Eltern benötigen.

Eine Partynacht oder der Jetlag von der letzten Fernreise können genauso für einen gestörten Schlafrhythmus sorgen, wie Kleinkinder, die in der Nacht Betreuung der Eltern benötigen. Alkohol: Lässt dich zwar besser einschlafen, sorgt aber in der zweiten Nachthälfte für vermehrte Unruhe.

Lässt dich zwar besser einschlafen, sorgt aber in der zweiten Nachthälfte für vermehrte Unruhe. Unruhige Schlafumgebung: Wohnen in Straßennähe, in der Einflugschneise eines Flughafens oder nahe an einer Bahnstrecke wirkt sich potenziell negativ auf die Schlafqualität aus

Wohnen in Straßennähe, in der Einflugschneise eines Flughafens oder nahe an einer Bahnstrecke wirkt sich potenziell negativ auf die Schlafqualität aus Übermäßiger Smartphonekonsum vor dem Einschlafen: Licht mit hohem Blauanteil signalisiert unserem Körper, wach zu bleiben. Also weg mit dem Smartphone – das hat im Schlafzimmer grundsätzlich nichts verloren.

Licht mit hohem Blauanteil signalisiert unserem Körper, wach zu bleiben. Also weg mit dem Smartphone – das hat im Schlafzimmer grundsätzlich nichts verloren. Falsche oder veraltete Schlafzimmerausstattung: Staubige Schlafräume, miefige Bettwäsche, veraltete Matratzen – oder eben ein Kopfkissen, dass nicht passt. An der Schlafzimmerausstattung sollte keinesfalls gespart werden. Und erneuern sollte man sie auch regelmäßig.

Dabei sind die Vorteile von gutem Schlaf eine genauere Erkundung des eigenen Schlafverhaltens allemal wert.

Im Schlaf…

… ordnen wir Eindrücke und Erinnerungen bestimmten Emotionen zu.

… stärken wir – mithilfe der Reparaturfunktion des Schlafes – unser Immunsystem.

… tanken wir neue Energie.

… tragen wir ein Stück zu Schönheitspflege bei.

… bauen wir Stress ab und.

… gönnen wir uns physisch und psychisch ein wenig Ruhe.

Besser schlafen mit dem richtigen Kopfkissen

Das richtige Kissen ist grundlegend für einen gesunden Schlaf. Dabei gilt es zahlreiche Kriterien zu beachten:

Meist besteht zwischen Matratze und Kopfkissen eine Symbiose. Je nach Einsinktiefe einer Matratze bestehen andere Anforderungen an die Höhe des Kopfkissens. Ist der Polster zu hoch, werden die Halswirbel überstreckt. Zu wenig Höhe sorgt hingegen für Verspannungen. Ein weiterer Faktor ist die Breite des Kissens. Zu kleine Kissen (leider in vielen Hotels der Fall) sorgen für einen unruhigeren Schlaf, weil man sie beim Hin-und-Her Wälzen mitziehen muss. Daher lieber in die Standardgröße von 70x90cm investieren – diese Größe sollte ausreichend sein. Last but not Least: Die Füllung und der Weichheitsgrad. Natürliche Materialien sind da ganz klar zu bevorzugen (wer schläft schon gerne auf Erdöl Nebenprodukten?) und beeinflussen natürlich die Elastizität des Kissens. Natürliche Füllungen reichen von Gänsedaunen über Schafwolle bis hin zu Dinkelspelzen oder Naturlatex.

Simpelsleep-Kissen im Test

Wir sind „auf das Kissen gekommen“, seit uns Simpelsleep zwei tolle Produkte zur Verfügung gestellt hat: Einerseits ein Zirbenkissen, andererseits ein Lavendelkissen. Alle Produkte sind mit Schafwolle (aus Österreich) gefüllt – für uns eine Umstellung, hatten wir doch vorher Daunenkissen.

Der Vorteil an Füllungen aus Schafschurwolle ist die optimale Regulierung der Temperatur bei gleichzeitig längerer Frische. Das Innenmaterial hat eine hohe Selbstreinigungskraft und sorgt so für mehr Hygiene im Schlafzimmer.

Die Besonderheit an dieser Schlafunterlage ist die Kombination natürlicher Materialien mit schlaffördernden Düften. Besonders angetan hat es uns dabei das erwähnte Lavendelkissen. Dessen Kombination aus Zirben- und Lavendelduft ist super angenehm beim Einschlafen und lässt von Sonnenuntergängen in der Provence genauso träumen, wie von der Bergwanderung in den österreichischen Alpen.

Die wie erwähnt wichtige Höhe des Kissens kann man selbst regulieren. Die Polster werden in mittlerer Härte geliefert und sind zu Beginn relativ hoch. Durch den Reisverschluss an der Seite kann aber einerseits Füllmaterial reduziert werden (wodurch der Polster an Höhe verliert), andererseits aber auch frische Zirbenflocken nachgefüllt werden, wenn der Duft nachlässt.

Da Simpelsleep sowohl natürliche Materialien aus der Region verwendet, als auch in Österreich produziert wird, sind wir von dem Produkt in der Hinsicht schon einmal mehr als überzeugt. Die Kombination mit schlaffördernden Düften ist einzigartig und lässt uns wohlig schlafen.

Gewinne jetzt ein Kopfkissen von simpelsleep

In Kooperation mit simpelsleep haben wir ein tolles Gewinnspiel für euch: Wer bis 31. März eine E-Mail an [email protected] mit dem Betreff „Ich will besser schlafen“ sendet, kann ein 70x90cm Kissen mit Duft nach Wahl (Zirbe, Lavendel oder Kräuter) gewinnen (der Rechtsweg ist ausgeschlossen).

Wer das Kissen gleich probieren möchte, bekommt mit dem exklusiven gesundheit-blog.at Code „Traum10“ 10% Sofortrabatt auf seine Bestellung. 30 Nächte Geld-zurück-Garantie mit Probeschlafen inklusive.

Hinweis: Dieser Beitrag ist in Kooperation mit simpelsleep entstanden. Unsere Meinung bleibt wie immer unsere eigene.