Ayurveda und Yoga sind Schwesternwissenschaften mit vielen Parallelen. Denn Ayurveda und Yoga stammen beide von der gleichen „Veda“ ab – der Wissenschaft vom langen Leben. Ziel beider Systeme ist ein gesundes und glückliches Leben. Doch dafür müssen wir uns selbst kennenlernen. Diese Reise begann bei mir 2008, im fernen Bali.

Mein Weg zum Ayurveda Yoga

Wo könnte man den eigenen Yoga Weg besser antreten, als auf der Insel der Götter und Dämonen? Zehn Jahre ist es nun her, dass ich in Bali ein Auslandssemester absolvierte. Schon damals brannte ich für Yoga und wollte meine Praxis weiter vertiefen. Und so fand ich durch Zufall ein kleines Hotel inmitten von Reisfeldern und Menschen, die mit Hingabe diesen Ort zu einem Paradies für Nachwuchs-Yogis wie mich machten.

Der Yoga-Stundenplan war gespickt mit verschiedensten Stilen, die ich zu dieser Zeit noch nicht einordnen konnte. Selbst in Bali war diese Dichte an Yogastunden damals noch recht außergewöhnlich – und so war ich beinahe jeden zweiten Tag im Desa Seni Ressort, um diese Fülle an Yoga Unterricht voll auszukosten.

Damals wusste ich bereits einiges über die körperliche Asana Praxis sowie mehr oder weniger über diegeschichtliche Herkunft des Yoga – aber eben nicht genug. Schon gar nicht über die Wurzeln des Ayurveda und Yoga: der Samkhya Philosophie.

Meine Yogalehrerin im Desa Seni stillte meinen Wissensdurst: Pranayama, Meditation, Tantric Yoga und Ayurveda – die ganze bunte Farbpalette, die Yoga ausmacht. Ein Traum! Als sehr enthusiastischer Mensch saugte ich dieses Wissen voller Leidenschaft auf. Nach einigen Wochen, nahm mich meine Yogalehrerin sanft zur Seite und betonte:

„Katharina, you work way to hard. You have a lot of energy but you tend to expand that energy. You don’t know how to balance it.“

Sie hatte recht. Mein Pitta brannte mal wieder mit mir durch. Doch als 20-jährige lässt du dich nicht gerne bremsen. Dennoch lehrte mich diese Frau sanft aber bestimmt, eine Yoga-Praxis zu etablieren, die mein heißes Gemüt kühlte und meinen unermüdlichen (Vata-)Affengeist letztlich erdete. Ich spüre heute noch, wie sehr ichdurch ihren Unterricht in meiner Mitte war. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich ihr die Frage stellte: „Marion, what kind of yoga is this!?“ Sie sagte:

„THIS is Ayurveda. Its a science for healing. It works with your mind and brings you back in a state of balance.“

Weißt du, was du brauchst, um wieder in Balance zu kommen?

Heute weiß ich, was meine Yogalehrerin meinte: Ich übte Yoga mit Leistungsdruck und einem Willen nach Perfektion. Typisch Pitta eben. Die zusätzliche feucht-tropischen Hitze in Bali ließ meinen Ehrgeiz überkochen und erhöhte mein Pitta Dosha noch zusätzlich. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie mir zeigte, dass es in Yoga, um AUSGLEICH geht. Seither stelle ich mir daher zu Beginn jeder Yoga Praxis die folgende Frage:

„Wie geht es mir heute? Welche Qualitäten kann ich gerade besonders wahrnehmen? Bin ich eher Rajas (z.B. aktiv, unruhig, aufgekratzt), bin ich eher Tamas (z.B. müde, lethargisch, schwer) oder bin ich Sattva (rein und klar im Geist).“

Je nachdem wie die Antwort ausfällt, gestalte ich meine Yogapraxis und setze eine bestimmte Intention, also ein Gefühl, dass ich am Ende der Yogastunde fühlen möchte. Gefühle sind Gedanken in Bewegung, auf die wir Einfluss nehmen können. Dafür müssen wir uns aber spüren und wahrnehmen lernen.

Wie gut spürst du dich?

Ich beobachte, dass wir Menschen häufig nicht mehr wissen wer wir sind und was unser Körper braucht. Die Medien propagieren, dass wir dünn sein müssen um gesund zu sein. Und egal wer du bist, die neuesten Food-Trends versprechen dir, an Gewicht zu verlieren. Gerade Raw Food und Smoothies sind laut Ayurveda allerdings nicht für jeden Typen geeignet.

Das Anliegen von Ayurveda und Yoga ist es nicht, Krankheiten im Heilungsprozess zu unterstützen, sondern im Idealfall im Vorhinein zu vermeiden. Behandlungsmaßnahmen reichen dabei von

der Kräuterkunde bis hin zu

Ausleitungsverfahren,

Yoga,

Meditation und

Ernährung – alles entsprechend der eigenen Konstitution.

Ayurveda und Yoga setzen darauf auf, dass wir selbst Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen und so einen Zustand inneren Glücks finden.

Wir sind alle einzigartig – Ayurveda und Yoga berücksichtigen das

Im Yoga und im Ayurveda stehen wir mit unserer Einzigartigkeit im Mittelpunkt. Dabei ist die Grundkonstitution, genannt Prakriti, eine bleibende Komponente jedes Menschen. Sie zu kennen und im Alltag zu berücksichtigen hilft, ein gesundes und glückliches Leben zu führen. Was für den einen richtig ist, kann für den anderen verkehrt sein. Es gibt kaum Übungen oder Ratschläge für die Allgemeinheit, sondern alles ist individuell.

Basierend auf den drei Doshas Vata, Pitta und Kapha bekommst du in den nächsten Blogartikeln verschiedene Yoga und Ayurveda Empfehlungen:

Körperübungen (Asanas)

Reinigende und ausgleichende Atemübungen (Pranayama)

Zentrierende Konzentrationsübungen (Dharana)

Meditation (Dhyana)

Ayurvedische Ernährungsempfehlungen und Kräuter

Die Wichtigkeit von Routinen und Rhythmen im Leben

Ziel ist, durch Yoga möglichst viel Sattva-Guna zu entwickeln und so zur eigenen Gesundheit von Körper und Geist wesentlich beizutragen.

Doch alleine durch Yoga werden wir nicht „ganz“, solange wir einen unangebrachten Lebensstil pflegen. Yoga führt uns auf den Weg der Selbsterkenntnis, Ayurveda zur Selbstheilung.

Ich hoffe dir mit diesen Blog-Beiträgen einen Einblick in Welt der Möglichkeiten des Yoga & Ayurveda zu geben. Dies ersetzt natürlich nicht die Behandlung durch einen Arzt oder Therapeuten. Bei Fragen schreibe mir gerne in die Kommentare.

