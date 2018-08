Mit den Händen den Boden berühren? Beim Großteil der Menschen zieht es da bereits beim Hinsehen. Langes Sitzen, Stress oder Bewegungsmangel sind Gründe, dass die „Hamstrings“ in unserer Gesellschaft häufig wie Drahtseile spannen. Diese Übungen bringen mehr Freiheit und Dehnung in die verkürzten Beinrückseiten.

Für alle Nicht-Anatomie-Profis unter uns: die Hamstrings sind eine Muskelgruppe, platziert an den hinteren Oberschenkeln. Du weißt bestimmt, wie es bei dir um diese Muskelgruppe bestellt ist. Ansonsten zeigen es dir Yoga Übungen wie Paschimottanasana (dt. sitzende Vorwärtsbeuge), Uttanasana (stehende Vorwärtsbeuge) oder Adho Mukha Svanasana (dt. der herabschauende Hund) gnadenlos auf.

Sobald ein eifriger Yogi versucht seine Beinrückseite mit Ehrgeiz zu dehnen, wird der Rücken rund und der Körper fleht sichtlich nach Abbruch der Yoga Übung. Jetzt heißt es dran bleiben, auch wenn gefühlt mal nix weitergeht. Besonders Männer klagen in Yogastunden über ihre Verkürzungen da ihre Muskeln kräftiger und das Bindegewebe weniger geschmeidig ist. Doch der Tag wird kommen, bis sie sich wieder vertrauensvoll öffnen. Denn in Wirklichkeit sind die Hamstrings ein Lager für negative Emotionen. Diesen harten Wulst zu lösen bringt dir daher viel mehr, als mit den Händen den Boden berühren zu können.

Yoga is not about touching your toes. It is what you learn on the way down.

– Jigar Gor