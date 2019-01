Ätherische Öle können eine bewusste Geburt und Schwangerschaft wunderbar unterstützen. Ich habe kürzlich die Öle von dōTERRA für mich entdeckt und mich in diesem Zusammenhang näher mit passenden ätherischen Ölen auseinandergesetzt: Von der Schwangerschaftsvorbereitung bis hin zur Unterstützung im Kreissaal stelle ich dir hier meine 5 liebsten ätherischen Öle vor.

Heilsame Aromatherapie

Aus Blüten, Wurzeln, Blättern und Stängeln gewonnen, sind ätherische Öle ein wichtiger Bestandteil der heutigen Heilpflanzenkunde. Auch während der Schwangerschaft oder bei der Geburt können uns ätherische Öle wertvolle Hilfestellung leisten. Voraussetzung ist eine gute Kenntnis, welche Öle in dieser besonderen Zeit als „sicher“ gelten. Schließlich handelt es sich um hochwirksame Stoffgemische, die richtig verwendet werden wollen. Am besten wäre es natürlich, die ätherischen Öle unter Anleitung einer erfahrenen Hebamme zu nutzen. Dennoch einige Tipps zur Selbstanwendung. Eines ist wichtig: Höre bei der Anwendung immer auch auf dein Bauchgefühl. Wenn sich etwas für dich nicht richtig anfühlt, ist es das meist auch nicht.



1. Zitrone (Citrus limon)

Mmmmhhh… schon der Duft der Zitrone erhellt meine Stimmung. Kein Wunder: In einer 15ml Flasche dōTERRA Lemon Öl stecken Zitronenschalen von 50 biologisch und nachhaltig angebauten Zitronen aus Sizilien.

Das ätherische Lemon Öl wirkt basisch im Körper und soll innerlich angewandt sanft entwässern und so Schwangerschaftsödeme vorbeugen. Auch bei Sodbrennen ist Zitronenöl hilfreich.

Anwendung aromatisch im Diffuser 2 bis 4 Tropfen, um die Stimmung aufzuhellen.

Innere Anwendung: 1 Tropfen Zitrone in ein Glas Wasser geben und am Morgen trinken.

2. Lavendel (Lavandula angustifolia)

Schon die Römer und Ägypter benutzten Lavendel zum Baden – auch ich plantsche während meiner Schwangerschaft regelmäßig im Lavendel-Badewasser. Lavendel wirkt beruhigend und schmerzlindernd und soll darüber hinaus Ängste nehmen. Dieses Öl wandert definitiv in meine Geburtstasche.

Erholsamer Schlaf: 1-2 Tropfen auf dein Kopfkissen geben oder einen Wattebausch auf den Nachtisch legen.

Zur Entspannung: 4 Tropfen in ein Vollbad geben.

Anwendung aromatisch im Diffuser: bis zu 4 Tropfen

Brustpflege: 1-2 Tropfen Lavendel mit einem hochwertigen Trägeröl

(z.B. Mandel- oder Kokosöl) mischen und damit die Brust einreiben. Bei Bedarf mehrmals täglich.

3. Geranie (Geranium)

Die Geranie fördert Liebe und Vertrauen, hilft Gebärende zu beruhigen und eine ruhige Umgebung zu schaffen. Dieses ätherische Öl kann auch sehr gut für die Dammmassage verwendet werden – so auch Weihrauch, der im nächsten Abschnitt folgt.

Dammschnitt vorbeugen: 5-10 Tropfen mit 1/2 Teelöffel hochwertigem Trägeröl mischen und 8 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin täglich am Damm einmassieren.

4. Weihrauch (Frankincese)

Weihrauch ist bei der Geburt Gold wert! Es beseitigt negative Schwingungen im Raum und erinnert daran, dass wir geliebt und geschützt sind. Es ist ein wunderbares Öl, um werdende Mamis während der Wehen zu beruhigen und Ängste zu nehmen.

Anwendung aromatisch im Diffuser: bis zu 4 Tropfen

Dammriss: Falls es während der Geburt zu einem Dammriss kommt, kann man das Öl direkt auf die Stelle auftragen, um die Haut zu beruhigen. Weihrauch ist auch für die Dammmassage geeignet.

Schwangerschaftsstreifen vorbeugen: Eine Mischung aus jeweils 2-3 Tropfen Lavendel und Weihrauch mit Olivenöl mischen.

5. Ylang Ylang (Cananga odorata)

Ylang Ylang wird seit Jahrhunderten in religiösen und Hochzeitszeremonien verwendet. Es verringert Spannungen und fördert Leichtigkeit sowie positives Denken.

Hoher- Blutdruck: Ylang Ylang 2x wöchentlich in Badewasser geben

Folgende ätherische Öle sind während der Schwangerschaft nicht geeignet

Die folgenden Öle werden aus diversen Gründen (z.B. zu starke Wirkung auf den Hormonhaushalt) als problematisch in der Schwangerschaft betrachtet:

Schafgarbe, Zimt, Fenchel, Niaouli , Muskat, Anis, Salbei, Estragon, Kamille, Zeder, Wacholder, Liebstöckel, Eisenkraut, Cajeput, Rose, Myrrhe, Kiefer, Basilikum, Birke, Oregano, Rosmarin und Muskatellersalbei.

Bitte halte im Bedarfsfall oder bei Unsicherheit immer Rücksprache mit deinem Arzt oder deiner Hebamme.

Als Wehen fördernd werden folgende Öle betrachtet – wenn du die Geburt einleiten möchtest, können sie daher unterstützend wirken: Zimt, Fenchel, Eisenkraut, Muskat, Piment, Anis, Gewürznelke und Thymian.

Warum dōTERRA?*

dōTERRA Öle sind 100% reine natürliche aromatische Verbindungen, die sorgfältig aus Pflanzen extrahiert werden. Sie enthalten keine Füllstoffe oder künstliche Zutaten, die ihre aktiven Wirkstoffe verwässern würden. Sachgerechte Methoden der Extraktion und Qualitätskontrolle stellen ebenfalls sicher, dass ätherische Öle therapeutischer Qualität frei von jeglichen Verunreinigungen wie Pestiziden und anderen chemischen Rückständen sind.

dōTERRA Öle zum Einkaufspreis

Wenn du auch in den Genuss von ätherischen Ölen von dōTERRA kommen möchtest und die Öle gleichzeitig zum Einkaufspreis einkaufen möchtest, habe ich dir hierfür eine Step by Step Anleitung erstellt.

